“القطرية” تسير رحلات يومية جديدة إلى 3 وجهات أوروبية

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، تسيير رحلات يومية جديدة إلى 3 وجهات أوروبية، ابتداءً من منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وقالت القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “قنا”، إنها بصدد تشغيل رحلات يومية إضافية إلى كل من “براغ” و”وراسو” و”هلسنكي”، استجابة للطلب المتزايد”.

وترفع الزيادة الجديدة عدد رحلات القطرية من عواصم شمال أوروبا وإليها، لـ 98 رحلة أسبوعيًا.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة القطرية، إن مضاعفة عدد الرحلات اليومية إلى براغ ووارسو وهلسنكي، سيوفر المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين بغرض السياحة أو العمل.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات من طراز “بوينغ 787 دريم لاينر” للرحلات إلى أوسلو وكوبنهاغن وستوكهولم، كما ستسير طائرات من طراز إيرباص للرحلات الإضافية الجديدة إلى براغ وهلسنكي ووارسو.