منظمات تونسية تجدد رفضها لعقوبة الإعدام وتدعو الحكومة لإلغائها

“القدس العربي” – (وكالات): دعت منظمات تونسية ومغربية لإلغاء عقوبة الإعدام الثلاثاء، حكومة بلاده إلى إلغاء تلك العقوبة من كل النصوص القانونية التونسية، مجددا رفضه لها.

في السياق ذاته جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين، عقب ندوة صحفية عقدها، الائتلاف، الثلاثاء، بمقر النقابة (إحدى مكونات الائتلاف) بتونس العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين أول من كل عام.

وبحسب البيان، أكد رئيس الائتلاف، شكري لطيف، خلال الندوة، على “ضرورة الضغط على الحكومة التونسية لإلغاء هذه العقوبة لا سيما أن 68 في المئة من المحكومين بالإعدام هم من الفئة الضعيفة والمهمشة”.

وأضاف أن “أغلب المحكومين بالإعدام هم منحدرون من ما يسمى بمناطق الظل (مناطق ريفية) وتعتبر ولاية سليانة (وسط) حاضنة كبرى للمحكومين بالإعدام”.

وأكد لطيف على “الترابط الوثيق بين الفقر والإعدام، حيث أن المستهدفين بهذه العقوبة الانتقائية هم في غالب الأحيان من المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة”، مشددا على ضرورة إلغاء كل الفصول والقوانين التونسية المتعلقة بعقوبة الإعدام.

من جهتها أكّدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي، “تجديد رفض النقابة لهذه العقوبة القاسية، ودعوة الحكومة لإلغائها من كل النصوص القانونية التونسية سيما أنها سالبة لحق الإنسان في الحياة”.

وشددت الغيلوفي، بحسب البيان، على أن “النقابة ماضية قدما في دعم كل الأنشطة التي من شأنها حث السلطة على إلغاء عقوبة الإعدام وستنظم في هذا السياق بالشراكة مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة الصحفيين التونسيين”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، بيانا ورسالتين مفتوحتين الى رئاسة الجمهورية وإلى البرلمان لحث الحكومة التونسية على الإلغاء التام والنهائي نصا وتشريعا لعقوبة الإعدام.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، أن حكومة البلاد رفضت توصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

ورغم أن القوانين التونسية تتضمن مقتضيات تعاقب بالإعدام إلا أن هذا العقوبة لا تطبق في البلاد منذ منتصف التسعينيات، ويظل المحكومون بهذه العقوبة بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفوا أو تخفيفا للعقوبة.

ولا تتوفر أي إحصاءات رسمية تونسية عن الحاصلين على أحكام بالإعدام حاليا في البلاد.

ائتلاف حقوقي مغربي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد

من جهته دعا ائتلاف حقوقي مغربي غير حكومي، إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعات البلاد، معتبرا استمرار المحاكم المغربية في النطق بها، أمرا مخالفا للدستور.

وقال الائتلاف، إن عقوبة الإعدام “تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، وتتعارض مع مقتضيات الدستور(المغربي)”.

وأضاف أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية المغربية “ليس فيه ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع، علما بأن تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 عاما ببلادنا (تنطق بها المحاكم المغربية دون تنفيذها)”.

واعتبر الائتلاف أن استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه (ينص فحواهما على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق).

وحث الائتلاف هيئات الدفاع، على الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام.

ودعا الحكومة المغربية إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن المغرب امتنع عن التصويت ، خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي، على مشروع قرار جديد عرض على أنظار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تعاقب بالإعدام إلا أن هذا العقوبة لا تطبق في البلاد منذ 1993، ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفوا أو تخفيفا للعقوبة.

وهناك أكثر من 100 شخص في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الاعدام، بحسب حقوقيين.‎‎