حزب بارزاني يدعو بغداد إلى التراجع عن العقوبات ضد إقليم شمال العراق





“القدس العربي”- (وكالات): دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التراجع عن العقوبات ضد الإقليم، والتي فرضتها على خلفية استفتاء الانفصال.

جاء ذلك في نهاية اجتماع عقده في مدينة أربيل، الثلاثاء، نواب كتلة الحزب في البرلمان العراقي (لها 38 مقعدًا من أصل 328).

وقال ريناس جانو، المتحدث باسم الكتلة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، “ناقشنا في الاجتماع 3 محاور وتوصلنا إلى أن أي اتفاق (مع حكومة بغداد) يجب أن يكون بلا شروط وخاصة نتائج الاستفتاء، فإنه من المحال التراجع عنه”.

ودعا الحكومة والبرلمان والعراقي إلى التراجع عن العقوبات ضد الإقليم التي وصفها بغير دستورية. مشددًا على أن “هذا الأمر يعقد الموقف ولا يصلحه”.

وحول عدم حضور الكتلة لجلسات البرلمان العراقي، قال جانو “نحن لسنا بموظفين ولا أحد يقدر أن يمنعنا من العودة للبرلمان ولا يمكن معاقبتنا وفق الدستور”.

والثلاثاء الماضي، كلف رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال جلسة اعتيادية عقدها البرلمان، الثلاثاء، لجنتين برلمانيتين بتحديد أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء الانفصال، ومنذ ذلك الحين لا يحضر النواب الكرد جلسات البرلمان.

وعقب إجراء الاستفتاء في 25 من الشهر الماضي، اتخدت الحكومة العراقية إجراءات عقابية ضد الإقليم منها إغلاق مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم المطارين للحكومة العراقية.

وترفض الحكومة العراقية إجراء أي مباحثات مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

كما فرضت الحكومة المركزية عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.