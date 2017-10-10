الإعلان عن مقاطعات في كاليفورنيا “مناطق كوارث” بسبب الحرائق

“القدس العربي”- (وكالات): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا باعتبار العديد من المقاطعات الواقعة في ولاية كاليفورنيا التي تعرضت للحرائق، مناطق كوارث.

وقال البيت الأبيض إن هذا الإعلان من شأنه تحرير الأموال الاتحادية لمساعدة جهود التعافي المحلية لصالح أعمال الطوارئ في المقاطعات المنكوبة.

وأعرب حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، وهو معارض لسياسة ترامب، عن شكره للرئيس على “الاستجابة السريعة”.

وكانت الشرطة أعلنت، الثلاثاء، ان الحرائق الضخمة المستعرة في 8 من مقاطعات الولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة تسببت في مقتل 13 شخصا ونزوح 25 ألفا آخرين على الأقل من منازلهم.

وكان حاكم الولاية طلب من الرئيس الأمريكي ترامب إرسال مساعدات فدرالية لمواجهة 17 حريقا اندلعت في 8 مقاطعات.

واكد براون أنه “من الصعب جدا احتواء هذه الحرائق وبعضها لم نتمكن من احتوائه على الإطلاق”، مشيرا إلى “دمار غير مسبوق سببته الحرائق”.

وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو في تغريدة على تويتر أن “هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. نتقدم بالتعازي لعائلاتهم واصدقائهم”.

ويضاف الى هؤلاء 3 قتلى في مقاطعة مندوسينوو و2 في مقاطعة نابا وقتيل واحد في مقاطعة يابا، لتصبح الحصيلة الإجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث 13 قتيلا.

ومن ضمن القتلى في مقاطعة نابا زوجان عمرهما 99 عاما و100 عام، بحسب ما أفاد تلفزيون محلي أشار إلى أنهما فشلا في مغادرة منزلهما في الوقت المناسب.

وتشهد ثمان من مقاطعات الولاية حرائق ضخمة، لكن المقاطعتين الأكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما المشهورتان بكروم العنب المخصص لإنتاج النبيذ.

حرائق غابات

وقال كين بيملوت رئيس هيئة الغابات والوقاية من الحرائق في حكومة الولاية خلال مؤتمر صحافي في ساكرامنتو (شمال شرق سان فرانسيسكو) أن المنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو تشهد رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة “أسفرت عن اندلاع العديد من حرائق الغابات”.

وبحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا فقد التهمت ألسنة النيران منذ مساء الأحد حوالى 45 ألف هكتار من المساحات الخضراء في شمال الولاية.

كذلك فقد التهمت النيران ما لا يقل عن 2000 مسكن ومبنى تجاري، بحسب المصدر نفسه الذي أشار الى اجلاء أكثر من 25 ألف شخص من مقاطعة سونوما.

ولجأ 5 آلاف شخص إلى ملاجئ للهرب من النار.

وغالبا ما تشهد الغابات في غرب الولايات المتحدة حرائق خلال اشهر الصيف الحارة وتتأجج بفعل الرياح.