سويسرا: توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في هجوم مرسيليا

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الشرطة الفيدرالية السويسرية، الثلاثاء، توقيف شخصين اثنين يشتبه بارتباطهما في هجوم مرسيليا الذي أودى بحياة امرأتين في فرنسا، بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت في بيان، إنها “أوقفت رجلا وامرأة، الأحد الماضي، في مركز لإيواء طالبي اللجوء ببلدة تشياسو على الحدود الإيطالية السويسرية”.

وأوضحت أن “المشتبه به الموقوف هو شقيق منفذ عملية الطعن أحمد حناشي (لم تذكر هويته)”، فيما لم تقدم الشرطة معلومات عن هوية المرأة الموقوفة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أن أحمد حناشي، تونسي يبلغ من العمر 29 عامًا، هو منفذ الهجوم، وقد قتل فيه.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل سيدتين في عملية طعن استهدفت عددًا من المارة بمحطة “سان شارل” للقطارات بمرسيليا.