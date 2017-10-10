﻿محكمة تونسية تقضي بسجن رئيس حزب بتهمة تبييض الأموال

تونس «القدس العربي»: أصدرت إحدى المحاكم التونسية قرارا يقضي بسجن رئيس حزب معروف بتهمة إصدار شيك من دون رصيد، فيما نفى محاميه أي علاقة لموكله بعملية «تبييض الأموال».

وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة حكما غيابيا يقضي بسجن رجل الأعمال ورئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي مدة 5 سنوات مع التنفيذ العاجل في قضية تتعلق بإصدار شيك من دون رصيد.

وقال سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة إن النيابة أصدرت منشور تفتيش ضد الرياحي، مضيفا «ليس لدينا أي مشكلة مع الرياحي، لكننا نتعامل مع قضية تتعلق بمبلغ 25 ألف دينار (10 آلاف دولار) وهذا ما أدى لإرفاق الحكم بالتنفيذ العاجل».

فيما انتقد الطيب بالصادق محامي الرياحي عملية «التشهير» التي يتعرض لها موكله، مشيرا إلى أن لديه وثائق تؤكد أنه لا علاقة للرياحي بقضية تبييض الأموال.

وكان الرياحي فنّد في وقت سابق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول مغادرته البلاد خشية أن تطاله الحملة التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد.