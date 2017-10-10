﻿وزير الشؤون الخارجية الفرنسي يبحث في المغرب سبل مكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي

الرباط – «القدس العربي»: غادر جون ايف لودريان، الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء المغرب بعد زيارة قصيرة التقى خلالها عددا من المسؤولين المغاربة وبحث معهم التعاون في ميادين مكافحة الإرهاب والاقتصاد والتنمية.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أرسل لـ «القدس العربي» إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية استقبل يوم الاثنين بالرباط، الوزير الفرنسي ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب وأشادا بروابط الصداقة المغربية- الفرنسية، وجددا تشبثهما بالشراكة المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وأعربا عن الرغبة المشتركة في إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون، بمناسبة الاجتماع المغربي- الفرنسي من مستوى عال الجاري التحضير له، وخاصة في مجالات الشراكة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين والتكوين وتشجيع الاستثمارات.

وأضاف البلاغ إلى أن المباحثات تناولت أيضا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار مجموعة من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها المقاربة التنموية لمعالجة ظاهرة الهجرة، والتعاون الأمني، والتأطير الديني، والتنسيق في مرحلة ما بعد الدورة 22 من مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وبحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والأمني والثقافي وقال بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إن زيارة المسؤول الفرنسي تندرج في إطار علاقة التعاون الاستراتيجية بين البلدين وأن «المباحثات تركزت حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في عدد من القطاعات، سواء الاقتصادية أو الثقافية» وكانت فرصة لمناقشة عدد من الملفات، تمهيدا للزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب للمغرب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل

وقال بوريطة إن «محاربة التطرف والإرهاب تعد محورا أساسيا في التعاون بين الرباط وباريس»، معتبرا أن هناك «تعاونا أمنيا نموذجيا بين أجهزة البلدين» وكشف عن إسهام المغرب في تأهيل أكثر من 73 إماما من فرنسا في إطار اتفاقية بينهما لمحاربة خطاب التطرف. ووصف وزير الخارجية الفرنسي « لودريان» التعاون بين البلدين بـ»المهم والجدي والذي يهم عددا من القطاعات» وقال إن «المباحثات تمحورت في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي والهجرة والبيئة».

وقال جان إيف لودريان إن زيارته إلى المغرب كانت فرصة للوقوف على مدى جاهزية مشروع TGV ، كما أعرب عن رغبة بلاده في إطلاق مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون بين الرباط وباريس حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، أثناء الزيارة عقدا مع المكتب الوطني المغربي للسكك الحديد يستفيد بموجبه من قرض بقيمة 80 مليون أورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء سيسمح بإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي «تطلب تكلفة إضافية خفيفة».

وقال محمد بوسعيد وزير المالية المغربي إن «التوقيع على هذا التمويل سيرفع إسهام الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون أورو، وإسهام فرنسا لما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 من مئة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع» وأضاف إن أهمية مشروع الخط السككي فائق السرعة «مشروع نابع عن إرادة ودعم الملك محمد السادس، الذي يشكل أحد الإنجازات المهمة في إطار علاقتنا الثنائية».

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي «تطلب تكلفة إضافية خفيفة»، ينخرط في إطار سياسة خلق أقطاب جهوية للتنمية، من خلال ضمان تأسيس علاقة حديثة وسريعة بين قطب الدار البيضاء الكبرى وقطب طنجة الجديد ويسمح باعتماد» حل مناسب ومستدام للاستجابة لطلب متزايد باستمرار من أجل نقل المسافرين».

وزير الخارجية الفرنسي لودريان أشار إلى أن مشروع الخط السككي فائق السرعة «هو ثمرة شراكة مؤسسة على الثقة بين المغرب وفرنسا، وتمويلات مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنسيين تصل إلى 50 من مئة من تكاليف التمويل».

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديد محمد ربيع الخليع إن مشروع الخط السككي فائق السرعة «يسير في الطريق الصحيح»، مشيرا إلى أنه «تم إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك الحديد والأسلاك الكهربائية» ويتم حاليا «إجراء تجارب على 110 كيلومترات بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومترا في الساعة خلال هذا الأسبوع».