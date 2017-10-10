﻿لا مبادرات رسمية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل… والعبادي يدرس زيارة مرتقبة إلى تركيا

بغداد ـ «القدس العربي»: نفت الحكومة العراقية رسمياً، تلقيها أي «مبادرة» ترمي إلى حل الأزمة بين بغداد وأربيل، وفيما جددت شروطها مقابل الدخول في حوار مع ما وصفته الحكومة المحلية في إقليم كردستان، كشفت عن زيارات مرتقبة لمسؤولين في دول إقليمية إلى بغداد، قد تتضمن بحث ملف تداعيات استفتاء الإقليم الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لـ«القدس العربي»، «هناك دعوة مقدمة من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة تركيا، وفي حال تهيئة الظروف سنعلن في وقت لاحق إمكانية تلبيتها»، مضيفاً أن الزيارة المرتقبة «قيد المتابعة والتداول حتى الآن (وقت إعداد التقرير)، لكن لا يوجد اتفاق على وقت محدد لها».

وكشف عن تلقي العبادي دعوات عديدة من الكثير من «دول العالم»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «زيارات» مرتقبة لـ«مسؤولين من دول في المنطقة» إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وعن أبرز الملفات التي سيتم طرحها خلال هذه الزيارات، قال: «الزيارات تأتي بالدرجة الأساس لتطوير العلاقات بين العراق وهذه الدول، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة في محاربة ظاهرة الإرهاب وأسبابه ومغذياته الفكرية والثقافية، فضلاً عن التنسيق الأمني بين العراق وهذه الدول».

ورجح المسؤول الحكومي أن «يكون موضوع الاستفتاء حاضراً في مثل هذه اللقاءات، لكنه ليس ملفاً رئيسياً (…) هذه الدول أعلنت موقفها الرسمي للحكومة الاتحادية بهذا الصدد».

حوار قائم على الاعتراف بوحدة العراق

وعن آخر التطورات في ملف الأزمة بين بغداد وأربيل، وجهود حل الخلاف الذي تصاعدت حدّته عقب الاستفتاء، أوضح الحديثي أن «الحكومة العراقية موقفها واضح بصدد الطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد أجواء ملائمة للحوار مع الحكومة المحلية في الإقليم»، مبيناً «إذا ما أرادت الحكومة المحلية في الإقليم أن تلجأ إلى الحوار، فيجب أن يكون الحوار مستنداً إلى ثوابت وأسس رئيسية (…) لا يمكن لأي حوار أن يكون بناءً ومنتجاً من دون الاعتماد على أسس».

وتابع: «إذا ما نشأ حوار مستقبلاً بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في الإقليم، فيجب أن يكون قائماً على الإقرار بوحدة العراق أولاً، والسيادة الوطنية العراقية على جميع أراضي العراق بما فيها المناطق الواقعة في الإقليم»، فضلاً عن «احترام الدستور كأساس لهذا الحوار، وأن تكون متبنياته ومخرجاته تحت سقف ومظلة الدستور وليس بعيداً عنها».

ومن بين شروط بغداد للدخول في حوار مع أربيل، «الإقرار بالصلاحيات والسلطات المعطاة دستوراً للحكومة الاتحادية، فيما يتعلق ببسط سيادتها على كل أجزاء العراق بضمنها المناطق الواقعة في الإقليم»، وفق الحديثي.

وكذلك، «ملف التجارة الخارجية وتصدير النفط من الحقول الواقعة في الإقليم وكركوك، أضف إلى ذلك الإشراف والرقابة على المنافذ الحدودية البرية والجوية الواقعة في الإقليم مع دول الجوار».

أما بشأن كثرة المبادرات المطروحة على الصعيدين المحلي والدولي، أكد المصدر عدم وجود «أي مبادرة رسمية مطروحة على الحكومة الاتحادية من أي طرف، تتعلق بالخلاف الناشئ على خلفية إجراء الحكومة المحلية في الإقليم الاستفتاء، دون احترام الدستور، وتعارضه مع روح ونصوص ومبادئ الدستور العامة».

وأضاف: «نحن في الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، لم يعرض علينا؛ بعد إجراء الاستفتاء، أي مبادرات».

وتابع: «أوضحنا موقفنا في جمع اللقاءات الدولية، أن السبيل الوحيد لحل المشكلة القائمة والخروج من المأزق الذي وضعت الحكومة المحلية في الإقليم نفسها فيه، من خلال إصرارها على الاستفتاء وضربها الدستور والمحكمة الاتحادية والبرلمان والحكومة الاتحادية عرض الحائط، وتجاوزها للمواقف الدولية والإقليمية الساندة للموقف العراقي الاتحادي بشكل كامل بهذا الصدد (…) يأتي باحترام وحدة العراق ودستوره، كسبيل وحيد لحل المشكلة».

حل الأزمة، تبعاً للحديثي، يأتي بأن «تعود الحكومة المحلية في الإقليم إلى الدستور وتقرّ بوحدة العراق وتؤكد سيادة العراق الوطنية على كامل أراضيه».

وشدد على رفض «الحوار بوصفه وسيلة لإخراج الحكومة المحلية في الإقليم من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، أو أن يكون طوق نجاة لها، بعد أن أصرّت على القيام بالاستفتاء، ولم تعر اهتماماً للحكومة الاتحادية والدستور (…) كما لا نريد في الوقت ذاته أن يكون الحوار وسيلة لترحيل أو تأجيل الأزمة إلى عام أو عامين».

الحوار، حسب الحديثي «يقوم على أسس ثابتة وواضحة، تضمن مسارات الحوار وأن تكون نتائجه مثمرة، وليس لإضاعة الوقت والبحث عن فرص للقيام بخطوات تضر بوحدة العراق مستقبلاً. هذا ما لا نقبل به».

وطبقاً للمصدر، يجب أن تكون مخرجات الحوار «تحفظ الدستور ووحدة البلاد، وتؤكد مبدأ العدالة في توزيع الثروات والمساواة بين العراقيين من كل الأطياف، وتضمن تماسك النسيج المجتمعي العراقي، والإقرار بسلطات الحكومة الاتحادية في داخل الإقليم والمناطق المسماة دستوريا بالمتنازع عليها».

بارزاني يجدد استعداده للحوار بـ«أجندة مفتوحة»

الموقف الحكومي جاء في وقت جدد فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني «استعداده للحوار» مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن «من دون شروط مسبقة» وبـ»أجندة مفتوحة».

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني السفير الألماني لدى العراق سيريل نان والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وقال رئيس الإقليم، خلال اللقاء إن «شعب كردستان قد صوت في علمية ديمقراطية على الاستفتاء الذي هو نتيجة إرادة ذلك الشعب».

في حين عبّر السفير الألماني عن موقف بلاده بشأن الوضع السياسي في العراق عقب الاستفتاء، وأكد أن «استقرار وسلامة إقليم كردستان محط اهتمام بالنسبة لبلاده»، داعياً أربيل وبغداد إلى أن «لا يتخذا خطوات نحو التصعيد والتعقيد».

وأعرب عن استعداد ألمانيا لتقديم المساعدة لأربيل وبغداد للبدء بالحوارات لحل المشكلات ومنع التصعيد، مؤكدا أن التصعيد والتعقيد يعود بالضرر على الجانبين.

وتأتي الوساطة الألمانية عقب وساطة أخرى طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي عبّر فيها عن استعداد باريس للتوسط بين بغداد وأربيل لحل الأزمة التي أحدثها الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

في الطرف المقابل يرحب إقليم كردستان العراق بـ«أي» مبادرة ترمي إلى حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وفي هذا الشأن، قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد لـ«القدس العربي»، «نرحب بجميع المبادرات لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، بكونها تعدّ الطريق الوحيد لحسم مشكلاتنا».

وأضاف: «نحن كعراقيين لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى الحوار»، مبيناً أن «أي صوت يدعو لغير ذلك فهو يصب في مصلحة أعداء العراق، ويهدف إلى تقسيم البلد والمزيد من الحروب».

ودعا النائب الكردي، الحكومة الاتحادية في بغداد ونظيرتها في إقليم كردستان إلى «استثمار أي مبادرة للبدء بحوار»، مشيراً إلى أنه «في أثناء الحوار، جميع الأمور تكون قابلة للنقاش (…) وجود النواب الكرد في بغداد دليل على استعدادنا للحوار».

وتابع: «لا توجد مشكلة بين الشعب، بل إن السياسيين هم من خلقوا المشكلات، ونحن نواب الشعب، ونريد إيصال رسالة المواطنين في إقليم كردستان إلى بقية أبناء الشعب العراقي، مفادها إن العراق لا يزال موحداً، ولم يحصل انفصال، إضافة إلى أننا نحترم الدستور، ولا نرى أي داع لردود الأفعال المبالغ فيها». على حدّ قوله.

وفيما تصرّ الحكومة الاتحادية على فرض «سيادتها» على جميع الأراضي العراقية، سواء في الإقليم أو في المناطق المتنازع عليها، يؤكد الإقليم عدم سحب قوات البيشمركه الكردية من المناطق التي سيطرت عليها «خارج حدود كردستان».

وقال رئيس «هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم» نصر الدين سندي، في تصريح صحافي، انه «لا توجد أية توجيهات حاليا لانسحاب قوات البيشمركه من المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم»، مبينا أن «قوات البيشمركه دافعت عن هذه المناطق بدمائهم وقدمت نحو1700 شهيد و11 ألف جريح».

وأضاف: «إقليم كردستان فتح أبوابه للحوار من أجل حل المشكلات، ولا جدوى من إتباع أي أسلوب آخر عدا الحوار»، مؤكدا «رغبة إقليم كردستان بإقامة أفضل العلاقات مع جميع الأطراف الداخلية والإقليمية».

وتابع أن «الحكومات العراقية السابقة مارست أبشع الأساليب بحق شعبنا لكنها لم تتمكن من القضاء عليه نهائيا»، موضحا أنه «لا يمكن تحقيق أية اتفاقات تحت التهديد».

الإجراءات ضد كردستان «غير دستورية»

ويصف الإقليم كذلك، سلسلة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان، بأنها «غير دستورية وغير قانونية».

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاكم سرحان، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إنه «ليس لقرارات مجلس النواب العراقي أي قيمة كونها غير قانونية وغير دستورية، حيث ينص الدستور على أن مجلس النواب مهامه إصدار القوانين ولا يحق له؛ بأي شكل من الأشكال، إصدار القرارات، لذا فإن ما أقدمت عليه بغداد هو معاداة إقليم كردستان»، مضيفاً إنه «ليس في إمكان بغداد تطبيق تلك القرارات».

وأوضح إن «المحكمة الفدرالية (محكمة مستقلة عن مجلس القضاء العراقي) اعتمدت في قرارها على المادة 61 من الدستور العراقي والذي ينص على ان مجلس النواب لا يحق له بأي شكل من الأشكال اتخاذ القرارات، إنما مهامه وضع وصياغة القوانين».

وأصدرت المحكمة الفدرالية في إقليم كردستان قراراً (رقم 24 سنة 2016) يؤكد فيه انه «لا يجوز تنفيذ أي قرار يصدره مجلس النواب العراقي».

يأتي ذلك في وقت أصدر أعضاء مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني «ثلاث قرارات» رداً على الحكومة والبرلمان العراقي.

وقال ريناس جانو المتحدث باسم الكتلة، في مؤتمر أعقب اجتماع النواب في أربيل، «ناقشنا في الاجتماع ثلاثة محاور. وتوصلنا إلى ان أي اتفاق يجب ان يكون بلا شروط وخاصة نتائج الاستفتاء فانه من المحال التراجع عنه».

ودعت الكتلة البرلمانية للحزب، الحكومة والبرلمان والعراقي إلى «الترجع عن العقوبات غير الدستورية ضد إقليم كردستان، والتصعيد ضد النواب الكرد»، مشيرة إلى إن «هذا الأمر يعقد الموقف ولا يصلحه».

ودعا جانو أيضا إلى «توحيد مواقف الكتل الكردستانية»، مضيفاً بالقول: «سنعمل على تعزيزي العلاقات مع زملائنا في البرلمان لمواجهة الاستهداف والإعصار الذي يستهدف كردستان».

وبشأن مقاطعة جلسات البرلمان العراقي قال جانو «نحن لسنا بموظفين، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من العودة للبرلمان، كما لا يمكن معاقبتنا وفقاً للدستور».