﻿البرلمان المصري ينتقد منظمات حقوقية دعت لعدم التصويت لمرشحة مصر لإدارة «اليونسكو»

القاهرة ـ «القدس العربي» : في الوقت الذي جاءت مرشحة مصر لمنصب مدير اليونسكو متأخرة في ترتيب الحاصلين على أصوات الجولة الأولى من انتخابات المنظمة الأممية، تقدم النائب مصطفى بكري، ببيان عاجل في مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، موجه لوزارة التضامن ومؤسسات الدولة، طالب فيه بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدني بتهمة «الخيانة»، بسبب إصدارها بيانا طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب.

وأعتبر أن «هذا الأمر يضر بالأمن القومي».

وذكر أسماء هذه المنظمات، وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية.

وعقب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على حديث بكري قائلاً: «هذا كلام خطير ولو صح فإنه يقتضي المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام». وأضاف أن «أي مواطن يذهب لأي دولة خارجية ويستقوي بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين»، متابعا: «الاختلاف في الرأي يجب أن يكون داخل الأراضي المصرية وأي تطاول على الدولة المصرية جريمة».

وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية، أصدرت بيانا، أعلنت فيه أن خطاب قد «تكون الأبعد عمليا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، وتفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير».

وأضافت المنظمات: «ناهيك عن الصمت المتواطئ للمرشحة عن تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية التعبير، وإغلاق 6 مكتبات من سلسلة مكتبات الكرامة العامة في الأحياء الشعبية المصرية، والتي أنشأها المدافع الحقوقي المصري جمال عيد، بقيمة جائزة دولية حقوقية كان قد حصل عليها، وزارتها خطاب وأبدت إعجابها الشديد بالفكرة والدور فضلا عن الهجوم على مكتبات ومؤسسات ثقافية أخرى مثل سلسلة مكتبات ألف ـ 37 مكتبة تم التحفظ عليها ـ ومكتبة البلد وغاليري تاون هاوس ومسرح روابط، الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة مصرية لأن تكون مديرة لإحدى أهم المنظمات الدولية المعنية بالأساس بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير».