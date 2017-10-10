﻿البرلمان المصري يهاجم الحكومة للمرة الأولى منذ انتخابه

القاهرة ـ «القدس العربي»: للمرة الأولى منذ انتخاب مجلس النواب المصري، خصصت جلسة عامة، أمس الثلاثاء، لمهاجمة الحكومة، برعاية رئيس المجلس علي عبد العال، الذي اعتبر أن «الحكومة متراخية ومتأخرة دائما»، وطالبها بأن «تكون خطواتها سريعة مثل خطوات رئيس الجمهورية».

وناقش المجلس، خلال الجلسة العامة «نظام الصناديق في توزيع الدواء في مصر»، والذي طالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وبعض النواب بإلغائه كونه «يكرس لاحتكار الأدوية لشركات بعينها».

وقال رئيس مجلس النواب: «المشكلة دائما في الصناديق هي فكرة الاحتكار، والاحتكار ممنوع في الدستور، والحكومة لم تلتفت لهذا الشأن»، متابعاً: «يبدو أن الحكومة مسترخية وحضورها في الجلسات باهت، ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية، ودائماً ليست في خطوة متأخرة فقط وإنما الحكومة دائما في خطوات متأخرة، والآن جاء دور هذا المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية». وناقشت الجلسة كذلك عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من النواب إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص «عدم إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد بعض المدارس القائمة، وكذلك نقص المعلمين وتكدس الفصول، وعدم وجود خطة لزيادة رواتب المعلمين»، إضافة إلى طلبات إحاطة عن سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها، مما تسبب في زيادة معدلات الحوادث، وكذلك عن المشاكل التي تعاني منها هيئة السكة الحديدية.

نواب محملون بطلبات دوائرهم

وطالب النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، رئيس البرلمان بـ»ضرورة تكليف الوزراء بإرسال مسؤولي الاتصال السياسي إلى مقر البرلمان في أيام انعقاد الجلسات، لجمع طلبات الدوائر من النواب». وقال إن «النواب محملون دائما بطلبات دوائرهم، لذلك يجب أن يحضر مسؤولو الاتصال السياسي في الوزارات إلى البرلمان».

ووجه حديثه لعبد العال، قائلا: «أتمنى أن تطلب منهم سرعة الانتهاء من طلبات النواب وتنفيذها». ورد رئيس المجلس، مبديًا موافقته بقوله: «موافق على هذا الاقتراح لاسيما وأن الانتخابات النيابية اقتربت، خصوصا ونحن في دور الانعقاد الثالث، والنظر للدوائر تزداد هذه الأيام، ولكن أيضًا الدائرة عيونها على حضور ممثليها في البرلمان وحضوره من عدمه سيكون معيار انتخابه فيما بعد». عبد العال كان قد اتخذ قرارا في بداية دور الانعقاد الثالث، ببدء موعد الجلسات العامة في الساعة 11 صباحًا بدلا من 12 ظهرا. وتسبب عدم حضور النواب في الموعد المقرر في تأخر موعد انعقاد جلسة أمس، وظلَ جالسا على المنصة، في انتظار حضور الأعضاء.

وطالب رئيس المجلس، أعضاء البرلمان بالحضور للتصويت نهائيًا على مشروع قانون بتعديل هيئة الرقابة الإدارية.

وقال موجهًا كلامه للنواب: «هذا القانون في غاية الأهمية لأنه يكافح ويواجه الفساد، وعندما يأتي الوقت للموافقة عليه لا نجد العدد الكافي من النواب للتصويت عليه نهائيا».

في السياق، هاجم محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وزير النقل، منتقدا منظومة الطرق في مصر.

وقال خلال الجلسة العامة: «كل الشوارع في منطقة بولاق الدكرور سيئة، والناس تتنفس ترابا، وذلك بسبب الفوضى».

كذلك طالب عادل بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار، الحكومة، بزيادة عدد القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد، والقضاء على المشكلات التي تعاني منها القطارات.

وأوضح أنه ذهب لمكتب الوزير وطلب مقابلته لعرض موضوع شخصي فأخبروه أن الوزير لا يستطيع مقابلته. وأضاف: «جلست مع نائب الوزير وأبلغته أن القطارات الموجودة تعاني من مشكلات، وعرضت 4 مقترحات منها تخصيص قطار للطلاب المغتربين»، منتقدا قرار تخفيض عدد القطارات لحل مشكلة الحوادث.

وتابع: من الفشل أن نوقف بعض القطارات عن العمل لحل مشكلة الحوادث على قضبان السكك الحديدية، وهناك طلاب يسافرون لمدارس وجامعات ويحدث تكدس غير عادي».

النائب لطفي شحاتة قال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن سوء الطرق في محافظة الشرقية التي يوجد فيها 8 ملايين نسمة.

وطالب الحكومة برصف الطرق وتوسيعها ومراقبتها للحد من الحوادث، وإيجاد آلية جديدة لاستيعاب أعداد السيارات.

طرقات غير مطابقة للمواصفات

وأيضاً، النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان، انضم إلى مهاجمي وزير النقل، قائلاً إن «أكثر من 70٪ من الطرق التي تم تنفيذها في المحافظات وبعض الطرق الرئيسية لا تتم طبقا للمواصفات القياسية، ولذلك تظهر مشاكل بالطرق بعد مرور 6 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يجب معالجته على وجه السرعة».

وأضاف أن «المهندسين في الجامعة أكدوا أن مقاولات الطرق بها فساد كبير جدًا، وبالتالي يجب أن تُمهد هذه الطرق طبقًا للمواصفات للحفاظ على أرواح ملايين المواطنين».

وللمرة الأولى هاجم ائتلاف «دعم مصر» البرلماني المؤيد للنظام، الحكومة وأداءها، إذ انتقد النائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف، «عدم وضع رؤية محددة بشأن تطوير منظومة النقل، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين».

وقال إن «هناك أزمة عند وقت خروج العاملين والموظفين في الهيئات والمصانع، والدولة تتحمل مصاريف دعم الوقود للأتوبيسات، والمواطن يتحمل الأعباء الإضافية، وواجب الحكومة إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة، لنقل الموظفين والعاملين لبيوتهم وأماكن عملهم». وتابع: «لم نرَ خطة الحكومة، مضيفا «سمعنا كثيرا دون جدوى، وإذا لم نستطع زيادة دخل المواطن، فعلى الأقل نقلل العبء عنه، فنحن نريد الأمل».

وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، أن البعض يصدر للعالم أن منظومة النقل في مصر هي التي تعطل الاستثمار، منتقدا استمرار وقوع حوادث القطارات والطرق ليصل عدد ضحاياها إلى 12 ألف قتيل. وقال: لا يمكن أن نقترض لإنشاء «ديزني لاند» في مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية أو في محافظة مرسى مطروح في الوقت الذي لا نقترض فيه من أجل تحسين وسائل النقل، متسائلا «أيهما أولى؟».

وتابع «مستعدون لزيادة موازنة النقل، العام المقبل، ولكن لا بد أن نضمن أنها توجه للمواطن الفقير».