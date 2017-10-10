﻿تواصل الاحتجاجات والتداعيات والتوضيحات حول وجود عمير بيريتز في المغرب

الرباط – «القدس العربي» : تتواصل الاحتجاجات والتداعيات والتوضيحات حول حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق عمير بيريتس في المغرب للمشاركة في ندوة حول التنمية في منطقة البحر المتوسط احتضنها البرلمان المغربي يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التابعة لجماعة العدل والإحسان (أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، إنها تفاجأت بقيام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وبتنسيق مع رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) وبمشاركة مع المنظمة العالمية للتجارة، بتنظيم لقاءات «مشبوهة» عرفت مشاركة مجرم الحرب الصهيوني «عامير بيريتس» وبعض رفاقه الصهاينة في هذا النشاط التطبيعي المرفوض.

وأضافت الهيئة في بلاغ أرسل لـ «القدس العربي» إنه «برغم الأشكال التنديدية والاحتجاجية كلها التي نظمت في الفترة الأخيرة، من مختلف مكونات الشعب المغربي رفضا واستنكارا لأشكال التعامل والتطبيع كلها مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين ومقدساتها، تأبى الدولة المغربية إلا أن تسخر بعض أذرعها للدفع في اتجاه المزيد من التطبيع مع الكيان المجرم عبر استضافتهم في قبة البرلمان» . ونددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بـ »انعقاد هذا النشاط المشبوه بحضور هؤلاء المجرمين، وفي ظل استمرار القتل والتشريد وانتهاك المقدسات من طرف العصابات الصهيونية في حق كل فلسطيني»، معلنة «اصطفافنا إلى جانب الهيئات والأحرار كلهم الذين أعلنوا رفضهم احتضان مثل هذه الأنشطة التطبيعية المرفوضة» ودعت إلى «المشاركة في الأشكال الاحتجاجية جميعها إلى جانب الأحرار كلهم لمواجهة أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني المجرم».

وعرفت الجلسة الأولى من المناظرة البرلمانية الدولية حول «تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وأفريقيا» نظمتها الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط ومجلس المستشارين المغربي ومنظمة التجارة العالمية (الغات) مواجهات بين برلمانيين مغاربة والوفد الإسرائيلي وطالب البرلمانيون المغاربة بطرده من المغرب ونددت فرق برلمنية بالحضور الإسرائيلي وخرجت مظاهرات أمام مقر البرلمان للاحتجاج كما أصدرت عدة نقابات ومنظمات حقوقية ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل بيانات تنديدية وحملت الحكومة مسؤولية هذا التطبيع، وتقدم محامو هذه الهيئات أمس الأول الاثنين بمذكرة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئاف بالقاء القبض على عمير بيريتس على ضوء دعوى قضائية مرفوعة ضده 2012 بحكم أنه مغربي وينطبق عليه القانون المغربي كمجرم حرب مسؤول عن مجازر ارتكبت ضد اللبنانيين والفلسطينيين خلال توليه وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت إيمان اليعقوبي، برلمانية حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية) حول مقاطعة نواب جزبها للمناظرة إن «حضور نشاط تطبيعي حتى لنسفه يعتبر تطبيعا»، مشبهة هذا النقاش «بالنقاش الدائر حول زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية».

وأضافت اليعقوبي، في تدوينة لها على الفيس بوك، إن دخول قاعة فيها صهيوني يمكن أن يعتبر تطبيعا، وهو الاجتهاد الذي أخذ به أعضاء حزبها لاتخاذ قرار عدم الدخول لقاعة البرلمان، أمس الأحد، أثناء المؤتمر المثير للجدل، والاكتفاء بحضور وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب مساء، داعية إلى احترام الاجتهادات المختلفة بدل اعتبارها تبريرا».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «عمير بيريتس» إن المحتجين على حضوره إلى المغرب، «متطرفين» و«لن نسمح للمتطرفين بتغيير جدول أعمال اللقاء الدولي» وقال بيريتس انه «تلقى دعما من ممثلين عن كافة الدول في المؤتمر» وأن مسير الجلسة، من مجلس المستشارين المغربي «اعتذر من وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول، إن «هذه الأقلية لا تمثل البرلمان أو الشعب المغربي».

ونفى لحو المربوح المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنظمة للمناظرة الدولية ما تناقلته صحف «إسرائيلية» حول اعتذاره للوفد «الإسرائيلي» الذي يترأسه «عامير بيريس»، بعد هجوم مستشارين عليه ووصفه بـ»مجرم حرب»

وقال إنه لم يعتذر للوفد «الإسرائيلي» خلال الكلمة التي ألقاها بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وإنه لم يقم بأي شيء يستحق أن يعتذر من أجله، مؤكدا بالقول: «لم أعط رأيا فيما وقع ولم أقل شيئا»، مشيرا إلى أنه ربما تم توظيف كلامه من طرف الصحف «الإسرائيلية» لأغراض أخرى.

وأضاف «ما قلته في كلمتي وهي مسجلة بالصوت والصورة، هو أنني أكرر شكري للبرلمان المغربي الذي احتضن هذا اللقاء المهم حول الاقتصاد الذي سينعكس على شعوبنا وعلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا أن الهدف من كلمته هو أن يوضح بأن البرلمان لم يستدع أحدا بل احتضن اللقاء فقط.

وقال المربوح إن القول بأن «بيريس» «مجرم حرب» كان يجب أن يقال في إطار برلمان، ولو حكمت المحكمة الدولية عليه بأنه «مجرم حرب» فلن نقبله داخل المنظمة، وآنذاك سيكون الإنتربول يبحث عنه وسنقوم بتسليمه لهم، مضيفا أنه لا يجب المزايدة بالقضية الفلسطينية، وأنه لا يجب أن «تفرض على البرلمان المغربي أن يطرد عضو برلمان دولة أخرى وهو لم يستدعه أصلا».

وأكد أنه لم تكن لديهم أية معرفة مسبقة بحضور الوفد «الإسرائيلي» للبرلمان «هل إذا حضرت في الأمم المتحدة هل تكون لديك معرفة مسبقة بحضور الوفد الإسرائيلي؟، وهل تكون لديك معرفة مسبقة بأن البوليساريو ستكون حاضرة في اجتماع ما بأفريقيا؟ وهل إذا كانت حاضرة هل ستقاطع، وهل سنخرج من الأمم المتحدة لأن إسرائيل حاضرة؟».

وأضافت إن المربوح قال في كلمته بأن ما صدر عن برلمانيي من وصفتهم الصحف «الإسرائيلية» بـ «الحزب العمالي الإسلامي المتطرف» «لا يعبر عن رأي الشعب المغربي ولا البرلمان المغربي»، وهو ما نفاه المربوح مؤكدا أن ذلك ربما وظف لأغراض أخرى يجهلها. وأعادت وسائل الإعلام المغربية ما كتبه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيريس، في صفحته الرسمية في «فيسبوك»، «أنا حاليا في زيارة رسمية إلى المغرب جنبا إلى جنب مع نائب وزير الخارجية السابق ماغلي وبي. وبرغم أن هناك دائما متطرفون يحاولون تولي جدول أعمال وسائط الإعلام، فمن المهم بالنسبة لي أن أخبركم بأن الأمر ليس كذلك».

وأضاف «المغرب بلد خاص، الأغلبية المطلقة من مواطنيها شعب محب للسلام عاش لقرون مع اليهود في حسن الجوار والأسرة المالكة تستثمر أموالا كبيرة في الحفاظ على المعابد اليهودية والتراث اليهودي في البلاد. يعيش اليهود الذين يعيشون هنا في كرامة ويشعرون بثقة مطلقة. يأتون الآلاف من الإسرائيليين هنا كل عام للسفر والحصول على موقف مهذب ومحبة. شخصيا، أستمتع بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات. من هنا أعود دائما إلى إسرائيل مع الكثير من التفاؤل بأن تتمكن من فتح صفحة جديدة مع جميع الدول العربية المعتدلة والمغرب يمكن أن يصبح زعيم العملية كما كانت في الماضي».

وشن المسؤول الإسرائيلي السابق هجوما على البرلمانيين المغاربة الذين وقفوا في وجهه، وقال «في مواجهة المتطرفين، لن نحني رؤوسنا أبدا. وسوف نقاتلهم بكل قوة في كل ساحة حيث يظهرون. وفي الوقت نفسه، سنواصل السعي من أجل السلام ولا نستطيع أن نخاف من تحديد مستقبلنا» وأضاف «وبصفتي نائب رئيس المنظمة المتوسطية للبحر الأبيض المتوسط ورئيس وفد الكنيست، سأواصل اجتماعات السياسة في البرلمان المغربي الذي يستضيفنا هنا كجزء من مؤتمر مشترك مع منظمة التجارة العالمية» ولا بد لي أن أؤكد أنني تلقيت دعما من جميع ممثلي البلدان الحاضرة في المؤتمر، ولم يكن من الممكن للمتطرفين أن يمليوا جدول الأعمال العالمي. وسنواصل السعي من أجل المصالحة والسلام لأن السلام هو العنصر الرئيسي في أمن أطفالنا وأحفادنا، وبالتالي لا يحق لنا أن نستسلم».