﻿«الدولة» يهاجم منزل ضابط في «الحشد»… والقوات العراقية تشن عملية ضده في ديالى

بغداد ـ «القدس العربي» ووكالات: أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس الثلاثاء بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين من عائلة واحدة جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» على منزل ضابط في قوات «الحشد الشعبي» غربي قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن «عناصر من تنظيم الدولة هاجموا بقنابل يدوية منزل ضابط في قوات الحشد الشعبي غربي هيت، ما أسفر عن مقتل اثنين بينهم الضابط وإصابة ستة من أفراد عائلته». وذكرت أن «القوات الأمنية لاحقت المسلحين وتمكنت من قتل اثنين منهم وفرضت طوقا أمنيا بحثا عن آخرين».

في السياق، قال مصدر أمني عراقي إن قوات مشتركة بدأت عملية عسكرية، لملاحقة فلول تنظيم «الدولة»، شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأوضح النقيب حبيب الشمري، الضابط في شرطة ديالى، للأناضول، أن العملية تتم باسناد من طيران الجيش العراقي، وتأتي بناءً على معلومات استخباراتية عن مواقع سرية يتحصن فيها مسلحو «الدولة» وينطلقون منها لشن هجمات في المحافظة الواقعة شرقي العراق.

وصيف 2014، سيطر «الدولة» على مناطق واسعة في محافظة ديالى، وتمكنت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي من تحرير جميع المناطق من التنظيم قبل نهاية 2015.

لكن فلولا من مسلحي التنظيم، شنوا، على مدى الأشهر الماضية، هجمات عدة استهدفت حواجز أمنية ودوريات للجيش والشرطة في مناطق شمالي وشرقي المحافظة المذكورة؛ ما أوقع قتلى وجرحى.

في الموازاة، باشرت قوات الجيش العراقي، تسليم المناطق المحرّرة من تنظيم «الدولة» في محافظة نينوى (شمال)، لقوات الشرطة الاتحادية، وفق مصدر عسكري.

وقال العقيد أحمد الجبوري في قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش)، إنّ «اللواء العاشر من الشرطة الاتحادية باشر مهمة مسك الأرض (السيطرة) في منطقة حزام قضاء تلعفر (غرب الموصل)، شرق القضاء».

وأضاف، في تصريح للأناضول، أن العملية تهدف إلى «حماية الطريق الاستراتيجية من تل عبطة إلى الطريق الرابطة بين بغداد والموصل، وطريق المحلبية الموصل من تل زلط إلى السحاجي، بالإضافة إلى مسك الأرض بالقرى الواقعة بين الطريقين».

وتابع أن «أمرا صدر باستلام اللواء التاسع من الشرطة الاتحادية مهمة مسك الأرض في المناطق الواقعة بين القيارة والجسر الرابع بالجانب الغربي من الموصل».

ووفق المصدر، فإنّ «القرارات الجديدة جاءت خلال اجتماع لقادة الفرقة 15 بالجيش العراقي، لتسليم المناطق المحررة في محافظة نينوى لقوات الشرطة الاتحادية».

في غضون ذلك، أعلن إقليم كردستان العراق، محاكمة أكثر من ألفي عنصر من تنظيم «الدولة»، ممن خضعوا إلى محاكمات في محاكم الإقليم.

وقال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في مجلس وزراء إقليم كردستان، ديندار زيباري، في بيان، إن «ألفين و652 عنصرا من تنظيم الدولة قد تمت محاكمتهم في إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «220 عنصراً آخر لم يخضعوا إلى المحاكمة، كونهم لم يبلغوا سن الـ18 من العمر».

وتطال إقليم كردستان العراق، وقوات الأمن الكردية المعروفة باسم «البيشمركه»، اتهامات بين الحين والآخر، تتحدث عن وجود «اتفاقات» جرت بينها وبين عناصر التنظيم، في عمليات تحرير قضاء تلعفر غربي نينوى، وقضاء الحويجة في كركوك، تقضي بتسهيل تهريبهم إلى سوريا، من دون تأكيد أو نفي رسمي.

آخر الاتهامات جاءت على لسان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، الذي طالب كردستان بتسليم عناصر التنظيم ممن «سلموا أنفسهم» إلى قوات «البيشمركه».

وجاء في بيان مقتضب تلاه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، مع نواب محافظة كركوك، بمناسبة تحرير قضاء الحويجة، مطلع هذا الاسبوع، «نطالب بتسليم الإرهابيين من داعش الذين سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركه أثناء عمليات تحريرالحويجة».

في هذه الأثناء، تصدت قوات «البيشمركه»، لهجوم شنه تنظيم «الدولة» على منطقة في قضاء الدبس شمال غرب كركوك.

وقال ضابط في قوات البيشمركه، في تصريح أوردته عدد من المواقع الإخبارية، أمس الثلاثاء، إن «المهاجمين أقدموا على رفع الرايات البيضاء، لكنهم أطلقوا النار على المقاتلين (الأكراد) مما أدى إلى مقتل احد عناصر البيشمركه».

وأكد الضابط أن «قوات البيشمركه ردت على عناصر التنظيم وقتلت ثمانية منهم واعتقلت ثلاثة آخرين»، حسب تعبيره.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير قضاء الحويجة، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي يعدّ آخر المناطق المحررة في شمال العراق.

وعلى الرغم من تحرير المدينة، غير إن مهمة «إعادة إعمارها» لا تقل أهمية عن مهمة التحرير.

وفي هذا الشأن، أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، خلال اجتماع مع رؤساء الوحدات الإدارية في المناطق المستعادة لوضع خريطة طريق لتأهيلها، أن أولوية المحافظة هي تأمين البيئة الآمنة لضمان العودة السريعة للنازحين.

ونقل بيان المكتب الإعلامي للمحافظ، أمس الثلاثاء، أن الأخير عقد اجتماعا موسعا لرؤساء الوحدات الإدارية في قضاء الحويجة والدبس وداقوق والنواحي المستعادة مؤخرا، «لتدقيق الأضرار وبحث احتياجاتها من خدمات الماء والكهرباء والتربية، وبحث آلية إعادة النازحين وفق توقيتات ملائمة ومحددة لإعادتهم».

وأكد محافظ كركوك، خلال الاجتماع، أن «أولوية المحافظة هي تأمين البيئة الآمنة لضمان العودة السريعة للنازحين بفتح طريق لضمان انتقال ووصول النازحين بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركه».

ووجه كريم الدوائر المختصة بـ «تدقيق ورصد الأضرار وفق لجان ستعمل بما يؤمن توفير قاعدة بيانات كاملة ليتم مفاتحة صندوق إعمار المناطق المستعادة بما يؤمن تخصيص المبالغ للشروع بتوفير كل ما يدعم الاستقرار وعوده النازحين».

وأضاف أن «إدارة كركوك ستعمل على عودة عمل الدوائر الخدمية بالسرعة الممكنة لممارسة واجباتها مع العمل على التعجيل في إعادة المباشرة بعمل مراكز الشرطة بالتنسيق بين وزارة الداخلية وإدارة كركوك وقيادة الشرطة في المحافظة».