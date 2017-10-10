﻿رياض الشعيبي لـ«القدس العربي»: اتحاد الشغل التونسي يحتاج إلى «بريسترويكا» جديدة

تونس – «القدس العربي»: قال رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» في تونس إن اتحاد الشغل يحتاج إلى «بريسترويكا» (إعادة بناء) جديدة، مشيرا إلى أنه انحرف في مناسبات عدة عن دوره الأساسي في إحداث توازن اجتماعي في البلاد، وهو يحتمل جزءا كبيرا من المسؤولية حول ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسية واقتصادية متردية.

كما دعا رئاسة الحكومة إلى الكشف عن محاولة «الاغتيال» المفترضة التي تعرض لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد معتبرا أن هذا الأمر هو «قضية وطنية من حق جميع التونسيين الاطلاع عليها». واتهم – من جهة أخرى – السلطة التنفيذية (رئاستا الجمهورية والحكومة) باستهداف الهيئات الدستورية وتعطيل عملها، معتبرا ذلك أحد المراحل الجديدة لـ»الانتكاس الديمقراطي» الذي تعيشه البلاد.

وقال الشعيبي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «اتحاد الشغل هو منظمة وطنية عريقة تقوم بدور رئيسي في إحداث التوازن الاجتماعي في البلاد، لكنها أحيانا تنزلق للقيام ببعض الأدوار السياسية بالوكالة لصالح بعض القوى في البلاد وهذا يَحرف الدور الذي من المفترض أن يقوم به الاتحاد في هذه المرحلة، وقد رأينا في 2013 كيف تحول الاتحاد إلى رأس حربة لضرب الانتقال الديمقراطي وللذهاب به إلى ما نعيشه اليوم من أزمة سياسية يتحمل الاتحاد جزءا كبيرا من المسؤولية عنها، ثم رأينا أيضا الدور السلبي الذي لعبه الاتحاد في الوضع الاقتصادي عموما في البلاد، عبر محاولته الهيمنة على الحكومة والتدخل في السياسات العامة للمالية العمومية».

وأضاف «نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يرتكز أساسا على عمودين، الأول هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله بعد الثورة، والثاني هو اتحاد الشغل الذي وظّفه لترسيخه سلطته في البلاد، ولذلك أعتقد اليوم أنه ما لم تحصل ديمقراطية حقيقية (داخل الاتحاد) وإعادة هيكلة تكرس الشفافية والانفتاح وتعيد الأولوية للنظام الاجتماعي لاتحاد الشغل فلن يستطيع الأخير استكمال دوره الوطني في هذه المرحلة».

وكانت تسريبات إعلامية تحدثت مؤخرا عن إحباط السلطات التونسية محاولة لـ»اغتيال» رئيس الحكومة يوسف الشاهد من قبل عناصر متشددة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يكون لها علاقة بالحملة التي يقودها الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد.

وعلّق الشعيبي عل ذلك بقوله «للأسف، هناك بعض المواضيع التي تحدث وراء الأبواب المغلقة ولا يسمع بها عموم التونسيين، على غرار الموضوع الذي أثيرت حوله بعض التسريبات في وسائل الإعلام حول محاولة اغتيال رئيس الحكومة، وكأن المسألة شخصية تهمه هو (الشاهد) وعائلته، في حين أن المسألة سياسية وقضية وطنية لا بد لكل التونسيين أن يكونوا على بينة منها، ومن المستغرب ألا يركّز الإعلام على هذه المسألة رغم بعض التسريبات، وهذا يطرح أسئلة أخرى حول علاقة الحكومة بالإعلام الوطني وتوجيهه نحو مواضيع معينة دون غيرها، وحقيقة لا أمتلك تفسيرا حول إصرار الحكومة على إخفاء هذا الأمر وعدم إثارته للرأي العام».

واعتبر، من جهة أخرى، أن تونس بعد انتخابات 2014 انتقلت من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى «الانتكاس الديمقراطي»، حيث «نبهنا منذ البداية من تغول منظومة الحكم وخاصة الحزب الحاكم وتراجعه عن المكاسب التي تحققت إلى حد الآن، واليوم هذا يتدعّم ونراه بشكل يومي سواء في الخطاب السياسي أو الممارسات، وآخر تجلياته هو دخول الانتخابات البلدية في نفق طويل ومظلم، ففي البداية امتنع رئيس الجمهوري عن إصدار الأمر الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات في 17 تشرين الأول/ديسمبر بشكل تعسفي، مما اضطرنا إلى تأجيل الانتخابات، والآن ثمة مشاكل داخل هيئة الانتخابات وتتحمل مسؤوليتها الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب السياسية بسبب حساباتها الضيقة، وربما تدخل الانتخابات البلدية في عملية تأجيل متتالية لا نعلم متى تنتهي».

وأضاف «رئيس الجمهورية في حواره الأخير أعلن بوضوح موقفه السلبي من الهيئات الدستورية واعتبر أنها معطِّلة لعمل الحكومة، في حين أن هذه الهيئات هي الضامنة المؤسساتية والقانونية لاستمرار المسار الديمقراطي، كما أننا لمسنا تراخي الحكومة في صرف الاعتمادات وتخصيص الموازنات الضرورية لعمل هذه الهيئات فضلا عن وضع العراقيل أمامها، وخاصة المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة وغيرها، وهذا يعطّل هذه الهيئات الدستورية ويمهد ربما للتخلي عنها أو إبقائها على الأقل صورية دون أي فاعلية على أرض الواقع».

وكانت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت تأجيل إعطاء قرارها النهائي حول الطعن الذي تقدمت به المعارضة حول قانون «المصالحة الإدارية» لمدة أسبوع آخر، دون تحديد السبب، لكنها نفت في المقابل تعرضها لأية ضغوط من أجل رفض الطعن وتمرير القانون الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق.

وقال الشعيبي «من الواضح أن الهيئة تتعرض لضغوط كبيرة لتمرير قانون المصالحة ورفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة في المجلس، وتأجيلها أسبوع لإصدار قرارها حول هذا الأمر ليس له تفسير سوى ذلك، وربما يعود أيضا لحالة الانقسام الداخلي الحاد التي تعيشها، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قانون المصالحة كان رمزا لمعركة قادها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في البلاد من أجل تبييض مجموعة من الفاسدين، وأمام تصدي المعارضة لهذا المشروع عمل بقوة من خلال جمع أغلبية في البرلمان لتمريره، ثم الآن يحاول أن يمرره بقوة من خلال اختراق الدستور ومصادقة هيئة دستورية القوانين عليه».

وفيما يتعلق بقرب انتهاء الفترة القانونية لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، قال الشعيبي «طيلة السنوات الأربع السابقة، حاولت الهيئة التقدم بملف العدالة الانتقالية ولكنها عانت من ثلاث مشكلات، الأولى تتعلق بالمزايدات والتجاذبات السياسية التي عبرت عن نفسها داخل الهيئة، لأن هذه الهيئة التي قامت على محاصصة حزبية، أكد بعض أعضائها أن ولاءهم للتيارات السياسية التي رشحتهم أقوى من التزامهم بالعدالة الانتقالية».

وأضاف «المشكلة الثانية هي أن الفترة المخصصة لعمل هذه الهيئة غير كافية لحل ملف عدالة انتقالية يمتد في التاريخ إلى 60 سنة ويضم آلاف الملفات وبالتالي هو يحتاج لوقت أكثر، والمسألة الثالثة هي تعاطي السلطة التنفيذية مع الهيئة فللأسف لحد الآن هذه السلطة لم تتأخذ أي إجراء حقيقي وإيجابي في التعاطي مع طلبات الهيئة كما أنها عطلت العدالة الانتقالية، والآن الهيئة على أبواب انتهاء عملها من دون أن تتقدم في أي ملف تقريبا ضمن الملفات التي أثارتها حول العدالة الانتقالية، وحسب معلوماتي لا أعتقد أن أعضاء الهيئة سيطلبون التجديد لهم لسنة أخرى لأن هذه السنة لن تكفي لحل ما تعطل خلال السنوات الأربع الماضية».