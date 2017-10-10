﻿جانغلي: قواتنا في إدلب باقية لمنع تهديد تركيا… رئيس الحكومة السورية المؤقتة: تسلمنا إدارة معبر باب السلامة

عواصم – «القدس العربي»: أكد رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب أن حكومته تسلمت، أمس الثلاثاء، إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بشكل كامل، من فصائل الجيش الحر. وأوضح أبو حطب، في تصريح خاص للأناضول، أن استلام إدارة المعبر جاء بعد مفاوضات مع فصائل الجيش الحر، مشيراً إلى أن الاتفاق تم بدعم تركي وتعاون الفصائل مع الحكومة.

ولفت إلى أن تسلم إدارة المعبر من قبل الحكومة المؤقتة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وينعشها، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة ستدير المعبر وفق للمواصفات والمقاييس العالمية.

وأشار أبو حطب إلى أن حكومته تهدف لاستلام كافة معابر البلاد، وخاصة في الشمال السوري. وأوضحت مصادر في المعارضة، للأناضول، أن عملية التسليم جرت اليوم في معبر باب السلامة في مراسم حضرها رئيس الحكومة المؤقتة، وممثلون عن الحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الحر. كانت فصائل الجيش الحر تدير معبر باب السلامة منذ السيطرة عليه عام 2012 إثر معارك مع النظام السوري.

«عبد القادر» الحربية

وقال معاون رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله حمادي في تصريح صحافي «بعد الانتهاء من تسلم معبر باب السلامة سلمت الجبهة كلية عبد القادر الصالح الحربية، وأيضاً تمّ تسليمها بكافة تجهيزاتها وعتادها إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة للحكومة لتكون كلية حربية رسمية».

وكشفت قائد عسكري من فصائل المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «تسليم كلية عبد القادر الصالح الحربية يعد أساساً لتشكيل جيش وطني موحد تحت مظلة هيئة الأركان والحكومة المؤقتة ويقوم هذه الجيش بالأشراف على المعابر الحدودية كافة مع تركيا وتنهي سلطة الفصائل عن تلك المعابر». وشكلت الحكومة السورية المؤقتة منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد فضل الله الحجي كما عينت كل من العقيد عبد الجبار العكيدي والعقيد حسن الحمادي نواباً لوزير الدفاع الذي لا يزال رئيس الحكومة جواد أبو حطب.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي ومعبر باب السلامة قرب اعزاز في ريف حلب الشمالي إلى جانب معبر جرابلس في ريف حلب الشرقي ومعبر الراعي الذي لم يعلن عن افتتاحه بشكل رسمي حتى الآن.

حصار القريتين

ذكر ناشطون سوريون في وسط سوريا لـ «القدس العربي»، إن النظام السوري والميليشيات الموالية له، تحاصر الآلاف المدنيين من سكان مدينة القريتين التي سيطر عليها تنظيم «الدولة» (داعش) مؤخراً.

وقال مدير شبكة تدمر الاخبارية محمد حسن حمصي لـ»القدس العربي»: إن قوات النظام تتحول من سياسة المعارك نحو الحصار وسياسة التجويع في مدينة القريتين في ظل محاصرة نحو 20 ألف مدني فيها وانقطاع معظم مقومات الحياة ووسائل الاتصال عنها لليوم التاسع.

وأضاف، أنه لا يزال حوالي عشرين ألف مدني داخل مدينة القريتين يمنعون من مغادرتها منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة في الـ 30 من أيلول/سبتمبر الماضي عقب هجمات انغماسية لمقاتلي التنظيم.

وأشار الحمصي إلى أن تنظيم داعش عقب دخوله وسيطرته على مدينة القريتين دعا المدنيين عبر مكبرات الصوت لالتزام البيوت وعدم مغادرتها فيما عمدت قوات النظام وعقب انسحابها على تشكيل طوق أمني في محيطها وحصارها بشكل شبه كامل خلال الايام التسعة الماضية وسط تخوفات من اقتحامها بسبب اعتماد تنظيم داعش على سياسة الكمائن وحرب العصابات إضافة إلى اتخاذه المدنيين دروعاً بشرية.

وحسب الحمصي فإن مدينة القريتين تعاني من انقطاع الاتصالات اضافة إلى انقطاع في مادة الطحين ومعظم اساسيات ومقومات الحياة في المدينة، حيث تعتمد قوات النظام على سياسة التجويع فيها والقصف المكثف على محيطها.

وكانت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية قد فشلت في محاولات عدة لاستعادة السيطرة على مدينة القريتين في وسط سوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي التنظيم والنظام في الأجزاء الغربية من المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي والجوي على الأحياء التي انقطع الاتصال عنها بشكل تام منذ أوائل شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأصدر المحلي لمدينة القريتين التابع للمعارضة السورية، بياناً، حذّر فيه من مصير مجهول لأكثر من عشرة آلاف مدني محاصرين في مدينة القريتين دون غذاء أو إغاثة منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة.

وطالب المجلس في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري المعارض والمنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات الأمم المتحدة وحكومات العالم، بتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لفتح ممرات، لمنع مجازر متوقعة بحق المدنيين.

موقف أنقرة

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي أمس الثلاثاء إن تواجد القوات التركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا سينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب السوري. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول :»يتوجب على تركيا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا». وقال إن القوات التركية «تتحرك في إدلب، مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم».

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، في أول تعليق رسمي من أنقرة على دخول الجيش التركي محافظة إدلب، إن ما يجري الآن هو الخطوة الثانية بعد درع الفرات التي تجري خارج حدود البلاد، وذلك بهدف إعداد الأرضية للمدنيين والقضاء على الاشتباكات المسلحة، وأكد رئيس الوزراء التركي، أمس الثلاثاء، أن بلاده تتحمل مسؤوليتها من أجل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار، ولا يمكن التغاضي عن التطورات على حدودنا الجنوبية ومشاهدة النيران عن بعد».

وتابع: «الجيش السوري الحر أنهى استعداداته وبدأ جيشنا في الثامن من الشهر الجاري عمليات الكشف والمراقبة، وما يجري الآن هو الخطوة الثانية بعد درع الفرات، وشدد على أن أنقرة تواصل السير إلى الأمام بخطوات ثابتة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، لافتًا إلى أن تركيا تنسق مع الأمم المتحدة ونعمل في إطار مبادرة جنيف لتحقيق السلام الدائم.

وأضاف يلدريم أمس إن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.

وقالت تركيا إنها ستساعد مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم منذ فترة طويلة مع تنفيذها اتفاق عدم التصعيد الذي يهدف إلى تقليص القتال مع القوات الموالية للحكومة في المنطقة وهي أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان من بين المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا.

وقال في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن «السبب وراء أنشطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات».

وقال يلدريم أيضاً إن تركيا تهدف أيضا إلى تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل وإن أنشطة القوات المسلحة في إدلب ستساعد في منع نشوب صراعات داخلية بين المدنيين والجماعات المتشددة في المنـطقة.