وزير الخارجية الألماني: العلاقات الألمانية الإسرائيلية “معجزة”





“القدس العربي”- (وكالات): قال زيغمار غابريل وزير الخارجية الألماني إنها “معجرة تقريبا” أن تتطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية بمثل هذه القوة وذلك على الرغم من جرائم الهولوكوست.

وخلال توزيع أول جائزة تحمل اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الثلاثاء، في برلين إن هذه العلاقات أصحبت مثالا في الوقت الحاضر على إمكانية أن يتحول ” الأعداء الألداء في النهاية ليس إلى شركاء وحسب بل حتى أصدقاء حميمين”.

وحصل بيريز في عام 1994 مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين على جائزة نوبل للسلام عن جهودهم من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويتم منح الجائزة التي تحمل اسم بيريز من قبل منتدى المستقبل الألماني الإسرائيلي والخارجية الألمانية، بغرض دعم العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإسرائيل.

وأول الفائزين بالجائزة، مشروعان ألمانيان إسرائيليان، أحدهما لمساعدة اللاجئين والآخر لبحث مرض الشلل الرعاش.

وكان بيريز توفي في العام الماضي عن عمر 93 عاما.

يذكر أن العلاقات الألمانية الإسرائيلية تعتبر منذ فترة طويلة متوترة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألغى لقاء كان مقررا عقده مع غابريل الذي كان يقوم بأول زيارة له كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وجاء الإلغاء قبل وقت قصير من انعقاد اللقاء بسبب لقاء غابريل مع منتقدين للحكومة الإسرائيلية.

كانت الحكومة الألمانية أجلت رسميا مشاورات حكومية مع الحكومة الإسرائيلية كان مقررا لها مايو/أيار الماضي وعزت ذلك لأسباب تتعلق بالمواعيد، غير أن السبب الحقيقي يتمثل في غضب الحكومة الألمانية من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.