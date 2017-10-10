﻿الرياض تكشف عن ان أكثر من 70 في المائة من مساعداتها لليمن ذهبت لجيوب الحوثيين

تعز ـ «القدس العربي»: أعلن المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية سامر الجطيلي أن أكثر من 70 في المائة من المساعدات الإنسانية التي خصصتها المملكة العربية السعودية لليمن ذهبت للمتمردين الحوثيين في المحافظات التي يسيطرون عليها، شمالي اليمن.

وقال في مؤتمر صحافي ان «المملكة قدمت لليمن بين عامي 2015 ـ 2017 مبلغ 8.27 مليار دولار، كما استجابت لنداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة الكوليرا بمبلغ 66.7 مليون دولار».

وأوضح أنها قدمت مساعدات انسانية أيضا بما قيمته 9 مليون و424 ألف دولار، بالإضافة إلى «ما قدمه مركز الملك سلمان من 550 طنا من المساعدات الإغاثية لـ 12 محافظة يمنية ذهبت 70 ٪ منها لمحافظات تسيطر عليها الميليشيات الحوثية».

وأكد أن المركز والمنظمات الإنسانية تواجه العديد من العقبات والتحديات في سبيل توزيع المساعدات والعمل الإنساني عموما في اليمن. وقال «ان اليمن الشقيق حظي بالنصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية السعودية، واستضافت المملكة الزائرين اليمنيين داخل أراضيها، والذين بلغ عددهم نحو مليون زائر، استقر منهم فيها 603833 يمنيًا».

وذكر أن السعودية كانت من أولى دول العالم استجابة لنداء الأمم المتحدة لعام 2017 حيث بلغ تمويل المملكة 221.9 مليون دولار في حين بلغت مشاريع مركز سلمان في اليمن 153 مشروعًا من خلال 86 شريكا أمميا ودوليا ومحليا بمبلغ 629 مليونا و338 ألف دولار «روعي فيها عدم التحيز واحترام القانون الإنساني الدولي»، على حد تعبيره.

وأكد مصدر إغاثي يمني لـ(القدس العربي) فضّل عدم الكشف عن اسمه ان توزيع المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن يتم عبر وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة يونيسيف والتي تقع مكاتبها في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكشف أن هذه الوكالات الأممية تقوم بتسليم المساعدات الإنسانية لمنظمات محلية تعمل في صنعاء وهي منظمات تابعة لجماعة الحوثي أو الرئيس السابق علي صالح، وبالتالي تقوم بتوزيع المساعدات الاغاثية في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي تقع تحت الحوثيين في شمال وغرب اليمن، بينما تحرم بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في جنوب وشرق اليمن، أو توزع لها النزر اليسير مما تستلمه من تلك المساعدات.

وقال «أن المشكلة الأكبر من ذلك أن هذه المساعدات تذهب في كثير من الأحيان إلى جيوب القيادات الحوثية النافذة، عبر بيع كميات كبيرة من هذه المساعدات الإنسانية في السوق السوداء لصالح القيادات الحوثية».

واشار إلى أن العديد من القيادات الحوثية في العاصمة صنعاء انتقلوا من حالة الفقر والعوز إلى حالة الثراء الفاحش خلال الفترة الماضية من الحرب، التي دخلت عتبة شهرها الثلاثين، وأن أغلب موارد هذا الثراء من المساعدات الإنسانية الدولية بالإضافة إلى ما نهبوه من موارد الدولة في العاصمة صنعاء.

واتهمت مصادر حكومية الحوثيين بتسخير المساعدات الإنسانية الدولية لتمويل مقاتليهم في جبهات القتال ضد القوات الحكومية والقوات الموالية لها في العديد من المحافظات اليمنية منذ مطلع العام 2015.

إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، إنه بصدد مناقشة اقتراح يتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وتعثرت مشاورات السلام بين الجانبين، منذ أكثر من عام، على خلفية رفضهما المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي.

وذكر في إحاطة بشأن اليمن إلى الدورة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أنه سيناقش تفاصيل الاقتراح مع الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام ( جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، لافتا إلى أن التحالف الأخير، التزم بالمشاركة في مناقشة أخرى بشأن تفاصيل الاقتراح.

وأعرب ولد الشيخ، عن أمله في أن يترجم ذلك الالتزام من قبل الحوثيين وحزب صالح، إلى عمل، وزيادة المشاورات معهم على أساس تلك المبادرات من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة «تستخدم جميع مرافقها السياسية واللوجستية والادارية الاستشارية لدعم القضية اليمنية»، محملاً الأطراف المتحاربة المسؤولية عن الفشل.

وقال «الأطراف المتحاربة هي وحدها التي يمكنها أن تقرر تحقيق السلام (..) وهي مسؤولة عن الفشل».

وأضاف «أكرر أن الطريق الوحيد، الذي يمكن أن يكون صالحاً لمستقبل اليمن، هو تسوية يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض (..) والمقترحات التي قدمتها لتلبية شواغل الطرفين وتنفيذها ستكون لها فائدة حقيقية بالنسبة للشعب اليمني».

ولم يكشف ولد الشيخ عن تفاصيل المقترح الجديد، ومن المتوقع أن يتضمن رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي والمفروض من التحالف العربي منذ آب/ أغسطس 2016، وفق مراقبين.

وطالب مجلس الأمن الدولي، أن يستخدم كل السلطة السياسية والاقتصادية لكي يضغط على جميع الاطراف، من أجل تلتزم بمسار السلام.

ودعا ولد الشيخ، أطراف النزاع اليمني، أن تخرج من الخنادق، وأن تضع نهاية للخطاب العدائي.

وتطرق إلى التصعيد العسكري، وذكر أن الأطراف المتحاربة « تسعى إلى صراع عسكري لا طائل منه وهو ما يؤدي إلى تآكل الطريق نحو السلام».

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إنه لإسلام في بلاده «ما لم يسلم الحوثيون وقوات صالح السلاح الثقيل إلى الدولة».

واتهم في إحاطة له أمام مجلس الأمن، الحوثيين وصالح بالعمل «ضمن رؤية إيرانية» لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتجنيد الاطفال للحرب، ووضع مناهج تعليم طائفية.

وأشار اليماني، إلى أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على دول الجوار، إيرانية الصنع.

ودعا المندوب اليمني، الحوثيين وصالح إلى تسليم مطار صنعاء الدولي من أجل إعادة فتحه.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ حوالي ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله «الحوثيين» والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة ثانية.

وخلفت الحرب حوالي 50 ألف بين قتلى وجرحى، ونزوح 3 ملايين مواطن، حسب إحصاءات سابقة للأمم المتحدة.