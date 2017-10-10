﻿ماني قد يغيب عن ليفربول ستة أسابيع بسبب الإصابة!

ليفربول – رويترز: قال ليفربول الانكليزي إن المهاجم ساديو ماني يواجه إمكانية الغياب لأكثر من ستة أسابيع بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب السنغال. وخرج ماني مصابا قبل دقيقة على النهاية في فوز السنغال 2-صفر على الرأس الأخضر بتصفيات كأس العالم السبت الماضي. وقال ليفربول إن الإصابة «قد تبعده لأكثر من ستة أسابيع» بداية من مباراة ضد الغريم مانشستر يونايتد السبت المقبل. وسجل ماني ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم وعاد للفريق بعد إيقاف ثلاث مباريات. وتعرض المهاجم السريع للطرد خلال الخسارة 5-صفر أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي لكنه عاد للتشكيلة الأساسية في التعادل 1-1 مع نيوكاسل قبل فترة التوقف الدولية.

الإنكليزي كراوتش يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

لندن – الأناضول: دخل المهاجم الإنكليزي بيتر كراوتش لاعب ستوك موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كراوتش يدخل موسوعة غينيس كأكثر من سجل أهدافا بالرأس في الدوري الإنكليزي». وأضافت: «كراوتش أحرز 51 هدفا بالرأس في مسيرته مع 6 أندية بالبريميرليغ، متفوقا على أسطورة نيوكاسل آلان شيرر الذي سجل 46 هدفًا فقط بالرأس». وقال كراوتش: «إذا كنت مهاجما فيجب أن تكون في منطقة الجزاء وعلى استعداد للحصول على الكرة في أي وقت. هذه هي الطريقة التي ألعب بها، ولن تتغير أبدا، كل ما يشغل بالي في الملعب هو كيفية وصول رأسي للكرة». كراوتش (36 عاما)، سجل 105 أهداف في البريميرليغ خلال 436 مباراة مع ستة أندية هي توتنهام وبورتسموث وأستون فيلا وساوثهامبتون ونوريتش بالإضافة لستوك.

رومينيغه يدعو اليويفا الى تشديد معايير اللعب المالي النظيف

برلين – د ب أ: دعا كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الاتحاد الأوروبي (يويفا) لتطبيق معايير أكثر صرامة ضد انتهاك لوائح اللعب النظيف من الناحية المالية. ولم تؤثر الغرامات المالية على أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اللذين أنفقا أموالا طائلة على شراء لاعبين جدد بدعم مالي هائل من المستثمرين، بحسب ما أكد رومينيغه. وأضاف: «ما يؤلم حقا هو رفض منحهم رخصة أو خصم نقاط منهم». واستحدث اليويفا لوائح اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من الإيرادات التي تحصلها، حيث قد تتعرض الأندية التي تتخطى حاجز الإنفاق المسموح به في إطار ميزانيتها على مدار عدة مواسم، إلى عقوبات. وأكد رومينيغه الذي كانت يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية حتى الشهر الماضي، أنه واثق أن الكسندر سفيرين رئيس اليويفا سيتدخل لدعم اللعب المالي النظيف. وقال: «إذا حدث ذلك فإن الكرة الألمانية ستواصل المنافسة». وأضاف: «إذا لم تنفذ بصرامة ستكون هناك حاجة لإجراء مناقشات جادة حول استمرار سياسة احتفاظ الأندية بنسبة 50 1+ من الأسهم حتى يكون لها حق اتخاذ القرار»، في إشارة إلى لوائح الكرة الألمانية التي تحظر على الأندية التنازل عن حصة الأغلبية في الأسهم إلى المستثمرين.

نتفليكس تنتج مسلسلا وثائقيا عن يوفنتوس الإيطالي!

تورينو – د ب أ: أعلنت شركة «نتفليكس» الترفيهية الأمريكية لخدمات البث الحي عبر الانترنت أنها تعد مسلسلا وثائقيا عن نادي يوفنتوس الإيطالي وستقوم بنشره في جميع أنحاء العالم مطلع 2018 وستنقل خلاله مشاهد حصرية لمنشآت ولاعبي النادي. ويتكون المسلسل الذي يحمل اسم «يوفنتوس إف سي» من أربع حلقات وتبلغ مدته ساعة واحدة. وستستعرض «نتفليكس» تاريخ النادي الإيطالي من خلال نجومه الأبرز داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى مدربيه وقياداته. وتعمل منصة «نيتفليكس» في 190 دولة حول العالم ويبلغ عدد المشتركين فيها 104 مليون شخص.

بلماضي وكوربيس مرشحان لتدريب منتخب الجزائر

الجزائر – د ب أ: دخل جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري، والفرنسي رولان كوربيس، دائرة اهتمامات الاتحاد الجزائري، لاختيار أحدهما لقيادة المنتخب بدلا من الأسباني لوكاس الكاراز. ويحظى كوربيس باحترام كبير في الجزائر، خاصة بعد تجربته « الناجحة» مع اتحاد الجزائر الذي يرأسه ربوح حداد، نائب الرئيس الأول لاتحاد الكرة. كما أنه كان قريبا من تدريب « الخضر» الخريف الماضي، عندما تم فسخ العقد مع الصربي ميلوفان راييفاتس، لكن محمد روراوة رئيس الاتحاد السابق اتفق في النهاية مع البلجيكي جورج ليكنز، الذي لم يستمر في منصبه أكثر من 3 أشهر. أما بلماضي، المعروف بشخصيته القوية، فمسيرته كلاعب دولي مع المنتخب الجزائري، ومشواره «الجيد» كمدرب في قطر سواء مع المنتخب أو الأندية، يدعما حظوظه. ويبدو أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري حسم مصير الكاراز، عندما قال إن غالبية الجزائريين يرفضون بقاء الكاراز، وأن الاتحاد لن يسير عكس هذا التيار، لذلك سيضطر للبحث عن صيغة مناسبة لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.