﻿بطولة هونغ كونغ: فينوس تحقق عودة ناجحة وتتأهل الى الدور الثاني

هونغ كونغ – د ب أ: حققت النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز عودة ناجحة إلى الملاعب وصعدت إلى الدور الثاني من بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على اليابانية ريكا أوزاكي 6/2 و6/2 ضمن الدور الأول.

واحتاجت فينوس (37 عاما)، المصنفة الثانية للبطولة والخامسة على العالم والتي تخوض أول بطولة لها منذ بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، إلى 74 دقيقة للتغلب على منافستها اليابانية المصنفة 95 على العالم. واحتاجت أوزاكي إلى العلاج قبل نهاية المجموعة الأولى، لمعاناتها من إصابة في أعلى الفخذ. وتحتل وليامز، التي وصلت إلى الدور قبل النهائي في أول مشاركة لها في البطولة عام 2015، المركز الثاني بتصنيف البطولة خلف الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

وكشفت فينوس أنها ستبدأ مشوارها في موسم 2018 بالمشاركة في كانون الثاني/ يناير المقبل في بطولة سيدني الدولية للتنس، التي غابت عنها طوال 20 عاما، وتحديدا منذ 1998 حين خسرت المباراة النهائية أمام الأسبانية أرانتشا سانشيز فيكاريو. ويتوقع أن تسلط الأضواء بشكل كبير في البطولة على فينوس التي تحمل في سجل إنجازاتها 49 لقبا، إلى جانب أربع ميداليات ذهبية أولمبية.