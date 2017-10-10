﻿فلسطين تكتسح بوتان بعشرة أهداف وتتأهل إلى النهائيات

رام الله – الأناضول: ضمِن المنتخب الفلسطيني تأهله للمرة الثانية على التوالي إلى كأس أمم آسيا التي ستقام في الإمارات عام 2019.

جاء تأهل فلسطين بعد اكتساحه منتخب بوتان 10/0 على ملعب بلدة دورا، جنوبي الضفة الغربية، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأخيرة المؤهلة للبطولة. وأحرز الأهداف عبداللطيف البهداري في الدقائق 3 و39 43، وعبدالله جابر في الدقيقة 5، وتامر صيام في الدقيقة 21، وسامح مراعبة في الدقيقة 29، وخالد سالم في الدقيقة 48، ومحمد ناطور في الدقيقة 60، وجوناثان كانتيلانا في الدقيقتين 63 و70. ورفعت فلسطين رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما ظلت بوتان بلا نقاط.

فشل المنتخب البحريني، اليوم الثلاثاء، في حسم التأهل المبكر إلى منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي ستقام في الإمارات عام 2015.

وخسر البحرين من مضيفه تايوان 1/2 في المجموعة الخامسة. وسجل ثنائية تايوان، تشين بو ليانغ و هاو وي تشن في الدقيقتين 90 و93، بينما جاء هدف البحرين عبر اسماعيل عبداللطيف في الدقيقة 19. وارتفع رصيد تايوان إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تجمد رصيد البحرين عند7 نقاط في الصدارة. وفي المجموعة الثالثة، تعادل الأردن مع مضيفه أفغانستان 3/3. وسجل ثلاثية الأردن، منذر أبو عمارة وعدي الصيفي ومهند خيرالله في الدقائق 40 و43 و87، بينما سجل ثلاثية أفغانستان، أميرودين شاريفي وهارون فخرالدين وخيبر أماني في الدقائق 15 و64 و80. وارتفع رصيد الأردن إلى 8 نقاط محافظا على الصدارة، فيما ارتفع رصيد أفغانستان إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير. ويشارك في التصفيات الأخيرة، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، لينضموا إلى 11 فريقا ضمنت التأهل من المرحلة الأولى إلى جانب الإمارات البلد المستضيف. وتأهل في المرحلة الأولى أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلند وأوزبكستان.