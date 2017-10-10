﻿أستراليا تنهي بشق الأنفس حلم سوريا في التأهل الى كأس العالم

سيدني – رويترز: رد القائم محاولة عمر السومة لتسجيل هدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي لتخسر سوريا بعشرة لاعبين 2-1 أمام أستراليا في إياب الملحق الآسيوي وينتهي حلم التأهل لكأس العالم.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي نتيجة الذهاب في ماليزيا الخميس الماضي، قبل أن يسجل المخضرم تيم كاهيل قائد أستراليا هدف الانتصار لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 109. وتقدمت سوريا بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق عن طريق السومة الذي سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا. وأدرك كاهيل (37 عاما)، الذي دخل التشكيلة الأساسية على حساب تومي يوريتش، التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 13. ونجح كاهيل الهداف التاريخي لأستراليا في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأس أخرى لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين. وقال أيمن الحكيم مدرب سوريا: «لا أريد أن أتكلم عن التحكيم لكننا تعرضنا للظلم خلال التصفيات… لا أريد تبرير الخسارة بالتحكيم وإن شاء الله المستقبل لنا». ودفعت سوريا ثمن اللعب بعشرة لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94. وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع رابع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وبدأت سوريا اللقاء بدون خمسة لاعبين بارزين هم ثنائي الدفاع أحمد الصالح وعمرو الميداني بسبب الإصابة والمدافع هادي المصري ولاعب الوسط خالد مبيض والمهاجم عمر خربين بسبب الإيقاف. لكن رغم ذلك تقدمت سوريا على عكس سير اللعب بعدما قطع تامر حاج محمد الكرة في منتصف الملعب ومرر سريعا إلى السومة الذي انفرد بالمرمى من ناحية اليسار وسدد بإتقان داخل الشباك. وأرسل ماثيو ليكي، الذي صنع هدف لقاء الذهاب لأستراليا، كرة عرضية متقنة قابلها كاهيل بضربة رأس معتادة من مدى قريب ويعيد المواجهة إلى نقطة الصفر. وكادت سوريا أن تسجل من جديد بعد كرة عرضية من المواس في الدقيقة 16 لكنها جاءت أعلى بقليل من رأس السومة الذي أحرز آخر ثلاثة أهداف لبلاده في تصفيات كأس العالم. واستمر الضغط الأسترالي وتوغل جيمس ترويسي من ناحية اليسار ومرر للخطير كاهيل الذي حاول أن يسجل لكن الكرة اصطدمت بالدفاع السوري في الدقيقة 28. واستمر استحواذ أستراليا على الكرة في الشوط الثاني مع لجوء سوريا إلى التكتل الدفاعي ومحاولة شن هجمات مرتدة سريعة. وتلقى البديل فراس الخطيب كرة ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية لكنها جاءت خلف السومة في الدقيقة 68. وبعد دقيقة واحدة أنقذ إبراهيم عالمة حارس سوريا تسديدة أرضية قوية من تومي روغيتش قبل أن يسدد اللاعب ذاته كرة قوية خارج المرمى. وسدد روغيتش كرة قوية جديدة من حافة المنطقة كادت أن تدخل المرمى قبل أن يحولها زاهر ميداني إلى ركلة ركنية في الدقيقة 88. وتعرض المواس للطرد بدون داع بعد تدخل عنيف بعيدا عن مرمى سوريا ليحصل على الإنذار الثاني ويترك سوريا في موقف صعب. وتألق الحارس عالمة وأنقذ تسديدة من مدى قريب من البديل نيكيتا روكافيتسيا وحولها إلى ركلة ركنية في نهاية الوقت الإضافي الأول.

وبعد ذلك أرسل روبي كروز كرة عرضية من ناحية اليسار وارتقى كاهيل عاليا ووضع الكرة برأسه في المرمى رغم محاولة عالمة إبعادها. وضغطت سوريا لإدراك التعادل، وانتزاع بطاقة التأهل، لكن الحظ لم يحالفها عندما نفذ السومة، هداف الدوري السعودي في آخر ثلاثة مواسم، ركلة حرة قوية لكنها ارتدت من القائم لينتهي الحلم.