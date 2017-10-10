﻿«فرانس فوتبول» تكشف قائمة من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم

باريس – د ب أ: أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2017.

وسيطر لاعبو ريال مدريد على القائمة حيث ضمت سبعة منهم وأبرزهم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو (32 عاما) والذي قاد النادي الملكي للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي. وفي حال فاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي فإنه سيعادل الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات. وضمت القائمة لاعبين من برشلونة هما ميسي ومهاجم اوروغواي لويس سواريز بجانب البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي. وبات كيليان مبابي (18 عاماً) أصغر لاعب ضمن القائمة بعد صفقة انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من موناكو إلى باريس سان جيرمان. وضمت القائمة لاعبين أخرين من سان جيرمان هما المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني. وانفصلت جائزة الكرة الذهبية عن جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الاندماج في الفترة بين 2010 و2015، لتعود إلى «فرانس فوتبول» التي نظمتها لأول مرة عام 1956. وضمت القائمة: رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو والاسباني سيرجيو راموس والألماني توني كروس والاسباني إيسكو والكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد، و ميسي ولويس سواريز من برشلونة والحارس السلوفيني يان أوبلاك والفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد. كما ضمت القائمة البرازيلي فيليب كوتينيو والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول الإنكليزي والفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي ايدين هازارد ثنائي تشلسي والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي والحارس الاسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام. وشملت القائمة أيضا الإيطالي جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس وزميله الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني إيدين جيكو مهاجم روما والإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان والبلجيكي دريس ميرتنز نجم نابولي. وانضم البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ وزميله المدافع الألماني ماتس هوميلز للقائمة بجانب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف بوروسيا دورتموند. كما ضمت ثلاثي سان جيرمان نيمار وكافاني ومبابي والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو.