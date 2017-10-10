﻿مدرب الأرجنتين: يجب أن نكون على مستوى ميسي إذا أردنا التأهل

بيونس آيرس – د ب أ: أكد خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن فريقه سيخوض فجر اليوم مباراة فاصلة أمام الإكوادور في المرحلة الأخيرة من المؤهلة لكأس العالم وأن قائد الفريق ليونيل ميسي سيكون له دور مهم فيها.

وبعيدا عن ارتفاع ملعب «اتاهوالبا» الأولمبي في العاصمة الأكوادورية كيتو، الذي يستضيف المباراة، ألفين و800 متر عن سطح البحر، بالإضافة إلى صعوبة منتخب الإكوادور، يرى سامباولي أن التحدي الأبرز لفريقه في هذا اللقاء هو العامل الذهني. وتحتل الأرجنتين المركز السادس، الذي لا يؤهلها للمونديال، ما يجعل الفوز في المباراة أمرا ملحا للغاية لها للحفاظ على حظوظها في التواجد بنهائيات روسيا 2018. وقال سامباولي: «العائق الأكبر الذي يواجهنا يرتبط بالرغبة الكبيرة لهؤلاء اللاعبين في الذهاب إلى المونديال، هذه الرغبة العارمة تلعب ضدنا ولا تتيح لنا فرصة كي نكون في صورتنا الطبيعية». ولم يكشف سامباولي خلال حديثه عن تشكيلته الأساسية، وأضاف: «لا تزال تساورني بعض الشكوك». وتابع: «إنها مباراة مصيرية للأرجنتين وأنا أراها هكذا كأرجنتيني، إنها مباراة فاصلة للذهاب إلى بطولة كبيرة للغاية ولهذا فإننا نستعد بالشكل الأفضل». وأشار سامباولي إلى أن نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي سيكون مهما للغاية، واستطرد قائلا: «سنحت لي الفرصة لقيادة ميسي وهو في حالة رائعة خلال المباريات الثلاث الأخيرة، إذا استطعنا أن نكون على نفس مستواه فإن المباراة ستصبح ذات شأن كبير». وأكمل: «النتيجة هي الأهم لي، سأكون سعيدا إذا فاز الفريق حتى لو لم يكن يستحق هذا في هذه المرحلة لأننا خسرنا نقاطا كنا نستحقها، أتمنى أن يحقق التأهل لأنه يستحقه بكل تأكيد بعيدا عن الأرقام والإحصائيات». وفي ختام حديثه أكد سامباولي على أهمية الدور الذي يلعبه نجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد الشكوك التي ثارت حول إمكانية الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية، وختم قائلا: «لا أفكر في استبعاده».