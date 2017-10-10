﻿نفي محاولة طعن ايسكو في إسرائيل!

مدريد – د ب أ: كذب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والشرطة الإسرائيلية الرواية التي روجتها بعض وسائل الإعلام عن قيام أحد المشجعين بالاقتراب من لاعبي المنتخب الأسباني وهو يحمل سكينا خلال مباراة أسبانيا أمام إسرائيل في تصفيات كأس العالم.

وقال أحد المتحدثين باسم الشرطة الإسرائيلية، حسبما أكدت صحيفة «أس» الأسبانية: «لم نلق القبض على أحد يحمل سكينا»، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بإلقاء القبض على مشجعين أخرين داخل ملعب اللقاء. وأضاف المتحدث باسم الشرطة، قائلا: «تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص ولكن لم يكن أحد منهم يحمل سكينا». وكان بعض المشجعين اقتحموا ملعب المباراة، وأوضحت مصادر داخل الاتحاد الأسباني أن لاعبي المنتخب لم يواجهوا أي خطر في المباراة، خاصة اللاعب ايسكو الذي كان قريبا من أحد الأشخاص الذين اقتحموا الملعب.

ونفى الاتحاد الأسباني توافر نية عدائية لدى الجماهير التي اقتحمت الملعب، كما أكد أنه لم يكن هناك أي شخص يحمل سكينا في تلك الأثناء، كما ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات المسؤولين في الاتحاد الأسباني بعد ادعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ستة مشجعين للمنتخب الإسرائيلي اقتحموا ملعب المباراة بعد نهايتها وتم القبض عليهم، وأن أحدهم اقترب من اللاعب ايسكو بعدما ألقى سكينا كان يمسك به في يده.