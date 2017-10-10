﻿أيسلندا أصغر دولة على الإطلاق تبلغ النهائيات… وكرواتيا تتأهل الى الملحق في المجموعة التاسعة

ريكيافيك – رويترز: أصبحت أيسلندا أصغر دولة على الإطلاق تتأهل إلى كأس العالم عقب فوزها 2-صفر على كوسوفو لتتصدر المجموعة التاسعة وتبلغ النهائيات لأول مرة في تاريخها.

ووضع غيلفي سيغوردسون أيسلندا في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عندما راوغ أحد المدافعين وسدد في الشباك من مدى قريب. وأثبتت أيسلندا أن بلوغها دور الثمانية في بطولة أوروبا العام الماضي، والتي شهدت فوزها على النمسا وإنكلترا، لم يكن ضربة حظ. وصنع سيغوردسون أيضا الهدف الثاني لزميله يوهان غدموندسون في منتصف الشوط الثاني لتكمل أيسلندا مشوارها بالتصفيات بالفوز في آخر ثلاث مباريات بدون أن تهتز شباكها. وحققت أيسلندا انجازا تاريخيا لدولة يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة لتحطم الرقم المسجل باسم ترينداد وتوباغو التي تأهلت لبطولة 2006 وكان عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة. وتصدرت أيسلندا، التي يتولى طبيب الأسنان هيمير هالغريمسون تدريبها بشكل مؤقت، المجموعة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات. وحتى إشعال الألعاب النارية للاحتفال عقب صفارة النهاية لم تبد الأمسية الممطرة في العاصمة ريكيافيك مناسبة تاريخية حيث سعى أصحاب الأرض لتحقيق فوز متوقع على منافس بدا أكثر تنظيما من الناحية الخططية لكنه افتقد للنزعة الهجومية. وبدأت أيسلندا التشكيلة بأربعة لاعبين ينتمون لفرق في القسم الثاني من الدوري الإنكليزي، إضافة لاثنين يلعبون في الدوري الممتاز وواحد في الدرجة الأولى الإيطالية ومثله من الدوري الدنماركي والسويدي والاسكتلندي والروسي. ووضع الفوز الكبير 3-صفر في تركيا الجمعة الماضي أيسلندا في صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، ورغم ذلك عانى الفريق لفرض أسلوبه أمام متذيل ترتيب المجموعة. واضطرت أيسلندا للانتظار نحو نصف ساعة لتشكل خطورة على مرمى الضيوف عندما أرسل يون بودفارسون ضربة رأس نحو القائم البعيد أمسك بها سمير يوكاني حارس كوسوفو. واستخلص سيغوردسون الكرة عند حافة منطقة الجزاء وتجاوز أمير رحماني وأطلق تسديدة في مرمى يوكاني محرزا هدفه الرابع في التصفيات. وبدت أيسلندا سعيدة بالتقدم لكنها سجلت ثانية في الدقيقة 68 عندما تجاوز سيغوردسون مرة أخرى يوكاني ليمرر الكرة إلى غدموندسون ليسدد في الشباك من مدى قريب. وحققت أيسلندا بذلك سبعة انتصارات في عشر مباريات بينها كل مبارياتها الخمس على أرضها. وكانت كرواتيا، التي بلغت قبل نهائي كأس العالم من قبل، وتركيا من بين ضحاياها.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى الملحق الأوروبي بفوزه على مضيفه الأوكراني 2/صفر وتعادلت تركيا مع مضيفتها فنلندا 2/2. وتصدرت ايسلندا برصيد 22 نقطة تلتها كرواتيا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ثم أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين أمام تركيا الرابعة وحلت فنلندا في المركز الخامس بثماني نقاط وأخيرا كوسوفو في المركز السادس بنقطة واحدة. وبات منتخب ايسلندا الفريق السابع عشر الذي يتأهل للمونديال بعد روسيا الدولة المضيفة والبرازيل وألمانيا واسبانيا و صربيا وبولندا وإنكلترا وبلجيكا وإيران واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية ونيجيريا وكوستاريكا ومصر.