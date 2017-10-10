﻿محاولة تصدير «كسكسي» إلى إسرائيل تثير جدلا في تونس

تونس – «القدس العربي»: أثار خبر اكتشاف السلطات التونسية لحاويات «كسكسي» متجهة إلى إسرائيل، موجة من الانتقاد والتهكم في البلاد، فبينما اعتبر البعض أنها محاولة جديدة للتطبيع، تساءل آخرون عن سر «إعجاب» الإسرائيليين بالكسكسي التونسـي!

وكانت السلطات التونسية تمكنت قبل أيام من إحباط عملية تصدير لثلاث حاويات تضم 36 طنا من مادة «الكسكسي» (الغذاء الرئيسي في تونس) في ميناء «بنزرت» شمال البلاد، كان صاحبها ينوي تصديرها إلى إسرائيل.

وأشارت بعض المصادر الأمنية إلى أن صاحب الحاويات زعم أنه سيصدرها إلى قبرص، إلا أن عناصر الجمارك تفطّنوا إلى أن الوجهة الحقيقية للحمولة هي ميناء أشدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثار الخبر ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل أحد النشطاء «ألا تستطيع إسرائيل صناعة الكسكسي حتى تستوردنا من عندنا»، وأضاف آخر بتهكم «لا يوجد في الشرق الأوسط من يأكل الكسكسي سوى سكاّن إسرائيل أصيلي شمال أفريقيا لهذا قررت الدولة العبرية استيراد هذه المادة من تونس».

واعتبر ناشط يدعى سامي أن الخبر «غير مستغرب» على اعتبار أن «هنالك الكثير من العملاء في تونس يتوددون للصهاينة يبيعون ذمتهم مقابل المال حتى إن كان ذلك على حساب سلامته المواطن التونسي وقوته اليومي»، وتساءل آخر «أين هي المشكلة؟ مصلحة الدولة في التصدير وادخال العملة الصعبة، دعونا من لغة المقاطعة والكيان الصهيوني والشعارات الزائفة!»، فيما استنكرت إحدى الناشطات التعليقات التي اعتبرت أن الخبر عادي، مشيرة إلى أن «الجشع يجعل البعض يتخلى على القيم والمبادئ».

يذكر أن مشاركة فنان تونسي من أصول يهودية في مهرجان قرطاج الدولي أعادت الجدل حول تجريم التطبيع مع إسرائيل، وخاصة أن الفنان المذكور معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، حيث دعا البعض وزارة الثقافة لإلغاء الحفل، فيما اعتبر آخرون أن الدعوة لمنعه من المشاركة يعتبر «تعصبا وانغلاقا».