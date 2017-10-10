﻿«ويندوز فون» يودع مستخدميه نهائيًا

لندن – «القدس العربي»: في قرار أحزن مستخدمي «ويندوز» قررت شركة «مايكروسوفت» إنهاء العمل بالنظام التشغيلي على الهواتف الذكية. ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الشركة ستوقف العمل بنظام ووندوز فون ولن تكون له أي حصة في الأسواق.

ونقلت الصحيفة ما كتبه نائب رئيس الشركة، جو بلفور، على «تويتر» مشيرًا بشكل رسمي إلى إعلان الشركة إيقاف نظام «ويندوز فون» مركزة على مرحلة جديدة لدعم منصة لتحقيق إصلاحات كبيرة في الثغرات والتحديثات الأمنية.

ووفق الصحيفة فإن نظام ويندوز فون لم تتعدَّ حصته في أيلول/ سبتمبر الماضي أكثر من 0.77٪ مقارنة بنظام أندرويد الذي يهيمن على السوق بنسبة 73.52٪ يليه نظام آي أو إس بنسبة 19.37٪.