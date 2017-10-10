﻿انقطع التيار الكهربائي ففر خمسة سجناء

انتاناناريفوـ أ ف ب: استفاد خمسة سجناء خطرين من انقطاع التيار الكهربائي للهروب ليل السبت الأحد من سجن خاضع لحماية مشددة في تسيافاهي (وسط مدغشقر) حسب ما كشفت عنه وزارة العدل.

ويضم السجن الواقع جنوب العاصمة أنتاناناريفو أكثر من ألف سجين، علما أن طاقته الاستيعابية لا تتخطى 350 شخصا. وأوضح الناطق باسم الوزارة جيريمي نابو أن الكهرباء لم تكن توفر للسجن سوى ثلاث ساعات ليلا واستفاد السجناء من العتمة لحفر نفق والهروب من دون لفت انتباه الحراس. وقال نابو إن «أحد السجناء هو منقب عن الياقوت الأزرق ماهر في أعمال الحفر».

وانقطاع التيار الكهربائي مشكلة سائدة في مدغشقر حيث يعيش 9 أشخاص من كل 10 مع أقل من 6 دولارات في اليوم الواحد.