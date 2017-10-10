﻿مغربية تتزوج من مدير الصندوق الدولي السابق رغم فضائحه الجنسية

لندن – «القدس العربي»: يبدو أن أخبار المدير السابق لصندوق النقد الدولي، دومنيك ستراوس كان، لم تختف، رغم أن الرجل انطفأ نجمه بعد فضائحه الجنسية الشهيرة. ونشرت الصحف الفرنسية أخبارا أمس عن زواجه من صديقته المغربية مريم العوفير.

ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن أحد أقاربه إن ستراوس تزوج في إسبانيا من العوفير بعد أربع سنوات من علاقتهما المعلنة. وأوضحت الصحيفة إن العروس كانت مديرة العلاقات العامة السابقة في التلفزيون الرسمي الفرنسي. وهي من العاصمة الرباط، درست الأدب الحديث، والعلوم السمعية البصرية وعلوم المعلومات والاتصالات.

وستراوس، هو اقتصادي وسياسي فرنسي اشتراكي من أصل أوكراني- تونسي، وعاش طفولته في المغرب. تولى التدريس كبروفيسور في جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس، ثم عمل بالسياسة كنائب اشتراكي منذ عام 1986. تولى رئاسة صندوق النقد الدولي من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 إلى 18 مايو/ ايار 2011 تاريخ استقالته من الصندوق بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على عاملة فندق في نيويورك.