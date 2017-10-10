﻿شنايا توين تعود للغناء بعد غياب 15 عاماً

لندن – «القدس العربي»: على الرغم من غيابها 15 عاماً إلا ان المغنية الكندية شنايا توين تملك حضوراً قوياً. إذ أعلنت شركة «نيلسن ساونسكان» ان أكثر من 137 ألف نسخة من ألبومها الجديد»الآن» بيعت، بعد غياب طويل، ويعد هذا رقماً كبيراً في اسبوع واحد من إطلاقه.

وتربع الألبوم سريعاً على قائمة «بيلبورد» للألبومات الغنائية. وكانت توين قد أصدرت ألبومها Now بعدما ابتعدت عن استوديوات التسجيل لسنوات طويلة بسبب معاناتها من داء لايم وتجربة طلاق مريرة.

وشنايا توين، هي مغنية بوب ريفي كندية.