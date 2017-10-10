  كوريا الجنوبية تتهم متسللين شماليين بسرقة خطط عسكرية سرية

“القدس العربي”- (وكالات): ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، الثلاثاء، أن مشرعا من الحزب الحاكم في البلاد قال إن متسللين إلكترونيين ربما سرقوا كمية كبيرة من الوثائق العسكرية السرية تشمل أحدث خطة عمليات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت الحرب.

وقال ري تشيول هي، العضو بالحزب الديمقراطي الحاكم، إن 235 غيغابايت من الوثائق السرية سُرقت من المركز المتكامل لبيانات الدفاع مستشهدا بمعلومات من مسؤولين بوزارة الدفاع لم يذكر أسماءهم.

وقالت الوكالة نقلا عن ري قوله إنه لم يتم بعد تحديد نحو 80 في المئة من محتوى البيانات وأضافت أن الاختراق حدث في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

وذكرت يونهاب أن بيونغ يانغ نفت مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية وانتقدت سول “لتلفيق” اتهامات بشأن هجمات من هذا القبيل.

وفي واشنطن قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إنها على علم بتقارير وسائل الإعلام لكنها لن تعلق على واقعة الاختراق المحتمل.

وقال الكولونيل روبرت مانينغ، المتحدث باسم البنتاغون، للصحفيين “على الرغم من أنني لن أعلق على أمور متعلقة بالمخابرات أو حوادث معينة تتصل باختراق إلكتروني إلا أنني أؤكد لكم أننا واثقون في أمن خطط عملياتنا وقدرتنا على التعامل مع أي تهديد من كوريا الشمالية”.