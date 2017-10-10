19 منتخبًا ضمنوا التأهل لمونديال روسيا 2018

“القدس العربي” ـ (وكالات):

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018، إلى 19 بعدما حجزت مساء الثلاثاء فرنسا والبرتغال مكانهما في العرس العالمي.

وتأهل عن قارة أوروبا أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع وهم بولندا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وآيسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال، إضافة إلى روسيا المستضيفة للبطولة.

وتأهل عن قارة آسيا منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي عن قارة أمريكا الجنوبية.

وحسم منتخبا المكسيك وكوستاريكا تأهلما إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

بينما تأهل عن قارة إفريقيا منتخبا مصر ونيجيريا.

وما زالت التصفيات جارية في القارات الخمس لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية.