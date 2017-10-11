أنقرة تقاطع السفير الأمريكي وواشنطن تؤكد دعمها له

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مقاطعة السفير الأمريكي في أنقرة، متهما اياه بالوقوف وراء أزمة التأشيرات التي اندلعت بين البلدين، في خطوة سارعت واشنطن إلى التنديد بها مؤكدة دعمها لسفيرها.

وقال أردوغان خلال زيارة إلى بلغراد إن بلاده لم تعد تعتبر السفير الأمريكي جون باس “ممثلا للولايات المتحدة في تركيا”، بعد أن أوقفت القنصليات الاميركية في بلاده اصدار التأشيرات لغير المهاجرين.

وبدأ الخلاف بين البلدين الاسبوع الماضي حين اوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأمريكية للاشتباه بارتباطه بمحاولة الانقلاب العام الماضي.

وردت واشنطن بتعليق خدمات منح التاشيرات لغير المهاجرين في ممثلياتها في تركيا، ما دفع تركيا للرد بالمثل.

وقال أردوغان “لم نعد نعتبره ممثلا للولايات المتحدة في تركيا”، في إشارة إلى باس.

وأضاف “لم نوافق ولا نوافق أن يقوم هذا السفير بزيارات وداعية للوزراء، رئيس البرلمان ومعي شخصيا”. ويغادر باس أنقرة في الأيام المقبلة اثر تعيينه سفيرا في كابول.

ومن غير المسبوق في تاريخ العلاقات الأمريكية التركية أن تعلن أنقرة انها لم تعد تعترف بسفير واشنطن لديها.

ويقوم السفراء الأجانب المغادرون البلاد بزيارات وداعية لكبار المسؤولين المحليين قبل ترك مناصبهم ومغادرة البلاد، عملا بعرف دبلوماسي سائد.

-”عملاء في القنصلية”

وقال أردوغان إن توقيف الموظف التركي استند إلى أدلة عثرت عليها الشرطة تظهر أن “ثمة ما يدور في قنصلية (الولايات المتحدة في) اسطنبول”.

وزعم مسؤولون اتراك مرارا ان للولايات المتحدة يدا في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016، والتي تتهم انقرة جماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.

ونفت واشنطن هذه الاتهامات التي وصفتها بانها نابعة من نظرية مؤامرة هزلية، فيما نفى غولن نفسه اي صلة بمحاولة الانقلاب.

وقال أردوغان “ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في شيء واحد: كيف تسلل هؤلاء العملاء للقنصلية؟”.

وتابع “إذا لم تقم (الولايات المتحدة بوضعهم هناك)، فمن الذي وضعهم هناك؟ ليس هناك دولة تسمح لمثل هؤلاء العملاء بتشكيل خطر” عليها.

ورفضت السفارة الأمريكية الاتهامات ضد الموظف في قنصليتها معتبرة أن “لا أساس لها”.

وفي واشنطن أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن “السفير باس يتمتع بدعمنا الكامل، ليس فقط هنا في وزارة الخارجية ولكن ايضا في البيت الأبيض”، مشيرة إلى انه “احد افضل السفراء” الأمريكيين ومؤكدة أن القرارات المتعلقة بتركيا اتخذت “بالتنسيق” مع الحكومة الأمريكية.

واضافت “لست أعلم فعلا ما هي دوافع الحكومة التركية”، متسائلة “ما الذي يجري؟ ما الذي يحاولون نيله من خلال هذا السلوك؟”.

والاثنين، استدعى القضاء التركي موظفا تركيا ثانيا في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، حسب ما افادت وكالة أنباء الاناضول الحكومية.

وتشير تقارير إلى اختباء الموظف في القنصلية، واعتقلت السلطات زوجته وابنه الاثنين، قبل ان تعتقل ابنته الثلاثاء.

في اذار/ مارس الماضي، اوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأمريكية في اضنة بتهم دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وقال انتوني سكينر من مؤسسة ” فيرسك مابلكروفت” البريطانية للاستشارات في المخاطر السياسية إنه “ليس من الوارد ان تخفت الأزمة الحالية بسهولة”.

-”الابتعاد عن الغرب”

وكان مسؤولون اتراك اعربوا عن املهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين انقرة وواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وحتى الان، كان أردوغان حريصا على عدم الاشارة لترامب في الأزمة، ملقيا باللوم فقط على السفير باس.

وقال اردوغان إنه إذا ما جاءت الاوامر بتعليق اصدار التاشيرات مباشرة من باس، فعلى الادارة الأمريكية “ألا تبقيه هنا لدقيقة واحدة إضافية”.

وتابع “هم بحاجة أن يسألوه، كيف تضر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، من اعطاك السلطة؟” لفعل ذلك.

ودخل رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم هو الاخر على خط الأزمة رافضا انتقادات واشنطن لتوقيف موظفي القنصلية الاتراك، قائلا إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أمريكية للقيام بذلك.

وانقلبت الصحافة التركية على الولايات المتحدة، فوصفت صحيفة “يني شفق” اليومية بالخط العريض على صفحتها الأولى الولايات المتحدة بأنها “عدوة وليست حليفة”.

وتوترت العلاقة بين واشنطن وانقرة مع رفض الولايات المتحدة تسليم الداعية غولن لتركيا، وكذلك بسبب الدعم الأمريكي للمليشيات الكردية في سوريا.

وأوقفت السلطات التركية القس اندرو برانسون المشرف على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر ايجه في تشرين الاول/ اكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.

واقترح اردوغان في 28 ايلول/ سبتمبر على الولايات المتحدة تسليم غولن مقابل الافراج عن القس الأمريكي، الا أن واشنطن لم تبد اي تجاوب مع هذا الاقتراح.

كما أبدت انقرة ايضا غضبها من توقيف نائب مدير عام “بنك خلق” (البنك الشعبي) الحكومي محمد حقان أتيلا في الولايات المتحدة لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأتيلا متهم بالتعامل مع رجل أعمال تركي-إيراني يدعى رضا ضراب وغيره لتحويل ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر مصارف أميركية إلى الحكومة الإيرانية ومؤسسات في إيران.

وضراب موقوف ايضا في الولايات المتحدة.

وتساءل يلديريم “هل هذا تصرف يليق بتحالف أو صداقة؟”.

وقال المحلل سكينر إن أيا من الطرفين لا يريد “قطعا كاملا” للعلاقات، لكنه أشار إلى أن الازمة يمكن أن “تولد زخما أكبر لابتعاد تركيا عن الغرب”.