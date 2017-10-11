100 مليون دولار..سعر مبدئي لبيع لوحة “سلفاتور موندي” للإيطالي دافنشي

“القدس العربي” – وكالات: تعتزم دار “كريستي” الأمريكية للمزادات، عرض لوحة “سلفاتور موندي” للرسام الإيطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، في مزاد علني، لبيعها بـ100 مليون دولار كسعر مبدئي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدار المذكورة، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن اللوحة ستعرض في معارض هونغ كونغ، وسان فرانسيسكو، ولندن، ونيويورك، على أن يتم بيعها منتصف تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

اللوحة التي يفترض أنها تمثل المسيح عليه السلام، تظهره في وضعية “سالفادور مندي” وهي الوضعية التي تظهره وهو رافع يده اليمنى وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب.

ولم تقدم دار المزادات أية معلومات حول هوية الشخص الذي سيقدم اللوحة للبيع، لكنها اكتفت بالإشارة إلى كونه مقتني تحف أوروبي.