مقتل 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في شمال المكسيك

“القدس العربي” – وكالات: قتل 13 شخصاً على الأقل في أحداث شغب بسجن في شمال المكسيك، حسبما أفادت السلطات الثلاثاء، بينما أصيب 25 آخرون بينهم ثمانية بحالة خطيرة.

ويبدو أن القتال اندلع بين أعضاء عصابتين متناحرتين داخل السجن بعد أن قام حوالى 40 سجيناً بقتل سجين آخر وأشعلوا النيران في جسده. وشارك نحو 250 سجيناً في أعمال الشغب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً منبعثاً من السجن.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن، ألدو فاسي، إن الشرطة قامت منذ ذلك الحين بضبط الوضع في سجن كاديريتا في ولاية نويفو ليون.

يشار إلى أن أعمال الشغب في سجون المكسيك شائعة، حيث قتل 28 شخصاً في تموز/يوليو في أعمال عنف بسجن أكابولكو.