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البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة حول استفتاء كردستان بحضور وزير الخارجية

Oct 11, 2017

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“القدس العربي”- وكالات: يعقد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) الأربعاء، جلسة مغلقة حول الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان بشمال العراق بشأن الانفصال، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ووفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن ظريف سيقدم تقريراً للمجلس حول آخر التطورات في الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أن إيران، التي توجد بها أقلية كردية، تعارض الاستفتاء وانفصال الإقليم، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.

وكانت إيران قد أجرت مناورات عسكرية بالقرب من حدودها مع الإقليم خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع قوات عراقية.

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