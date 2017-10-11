محكمة ماليزية تطلع على لقطات للمشتبه بها في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

“القدس العربي”- وكالات: اطلعت محكمة ماليزية على لقطات من كاميرات مراقبة الأربعاء تظهر المشتبه بها الفيتنامية في مقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في شباط/ فبراير الماضي، وهى تلطخ وجه شخص بمادة قبل يومين من حادث القتل.

وأظهرت اللقطات دوان ثي هونغ (29 عاما) وهي تقترب من رجل بسرعة وتمسح بكلتا يديها على وجهه بمادة.

واتهمت دوان (25 عاما) والإندونيسية ستي عايشة بقتل كيم في 13 شباط/ فبراير الماضي.

واتهمتا بإلقاء غاز الأعصاب (في إكس) شديد السمية على وجه كيم في مطار كوالالمبور الدولي.

وتردد أن المرأتين قالتا إنهما خدعتا في تنفيذ الهجوم وأشارتا إلى أنهما اعتقدتا أنه مزحة تليفزيونية.