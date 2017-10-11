اليمن.. حزب “الإصلاح” يتهم أمن عدن باقتحام مقره واعتقال عدد من قياداته

“القدس العربي”- وكالات: اتهم حزب “التجمع اليمني للإصلاح” الأربعاء، عناصر أمن، باعتقال الأمين المساعد للحزب من منزله، وقيادات وناشطين آخرين عقب اقتحام مقر الحزب في منطقة القلوعة، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وقال الحزب في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن عناصر الأمن داهمت فجر الأربعاء منزل محمد عبدالملك، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في عدن، فيما اقتحمت مقر الإصلاح واعتقلت ستة آخرين بينهم أمين عام نقابة الأطباء في عدن.

وطالب الحزب (مؤيد للحكومة اليمنية والتحالف العربي) في بيانه “بسرعة الإفراج عن المعتقلين”، مؤكداً “حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات، والتحقيق فيما حدث”.

وحذّر “الإصلاح”، من مغبة “التمادي في تجاوز القوانين، والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية”.

وحمل البيان إدارة أمن عدن، مسؤولية ما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات.

وطالب الحزب، الحكومة وقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية “بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الممارسات التعسفية”.

كما دعا الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذه التصرفات التي وصفها بـ”غير القانونية”.

ولم يصدر عن الجهات الأمنية الرسمية في عدن، أية بيانات، تعقيباً على ما أورده بيان حزب الإصلاح.

وتأسس حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، ذو الخلفية الإسلامية في 13 سبتمبر/ أيلول عام 1990، بعد أن سمح الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة بالتعددية السياسية.