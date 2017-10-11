312 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

“القدس العربي” – وكالات: لليوم الرابع على التوالي، واصل مئات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، بمناسبة عيد “العُرْش” اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول إن 312 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

وأضاف الدبس إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي، للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

ويعاود المستوطنون اقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد حيث قدرت أعداد المقتحمين بما يزيد عن ألفين.

وفي الأيام العادية، لا تتجاوز أعداد المقتحمين المائة مستوطن.

وكانت المؤسسات الدينية في مدينة القدس، قد حذرت من تصاعد أعداد المقتحمين للمسجد، وعلى نحو غير مسبوق، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد.

وبدأ اليهود الاحتفال بعيد العُرْش يوم 5 أكتوبر/تشرين أول، والذي يستمر لمدة 8 أيام، تنتهي الأربعاء.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.