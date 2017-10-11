أربعة قتلى في انفجار داخل مصفاة نفط في تركيا

“القدس العربي”- وكالات: أفادت وسائل اعلام تركية أن أربعة أشخاص قتلوا واصيب اثنان آخران بجروح الاربعاء في انفجار وقع داخل مصفاة نفط غرب تركيا.

ووقع الانفجار داخل مصفاة تابعة لشركة توبراس النفطية في محافظة ازمير، وهي أكبر منشأة صناعية في تركيا.

وقال بيروم يلماظ نائب قائد الشرطة في اقليم الياغا في تصريح لوكالة الاناضول للانباء ان “اربعة اشخاص قتلوا واصيب اثنان اخران. الامر عبارة عن حادث وليس اعتداء”.

واكدت الشركة في بيان أن انفجارا وقع خلال القيام بأعمال صيانة لأحد خزانات الانتاج.

وتعتبر مصفاة تورباس التي دخلت الخدمة منذ العام 1972، احدى أكبر مصافي البلاد، وهي قادرة على معالجة 11 مليون طن من النفط الخام سنويا، حسب ما جاء على موقع الشركة.