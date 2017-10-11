رئيس الوزراء الإسباني يوجه إنذاراً أخيراً لحكومة كاتالونيا بشأن الإنفصال

“القدس العربي” – وكالات: طالب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الأربعاء، حكومة إقليم كاتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقلال الإقليم رسمياً ، وذلك قبل أن تتخذ مدريد أي إجراءات لفرض سيطرتها على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وكان قد أعلن مصدر حكومي اسباني الأربعاء، ان الحكومة تدرس “كل الخيارات” للرد على الوضع في كاتالونيا غداة جلسة للبرلمان الاقليمي أعلن خلالها الرئيس الانفصالي الاستقلال لكنه علق تنفيذه.

وقال المصدر ان “الحكومة مجتمعة، وتدرس كل الخيارات”.

وكانت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز اعلنت الثلاثاء عن هذا الاجتماع، بعدما اعتبرت ان الرئيس الكاتالوني كارليس بوتشيمون “لا يعرف اين هو، ولا الى اين يسير” باقدامه على هذه الخطوة.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الاسباني الفونسو داستيس الاربعاء، ان الاستقلال الذي اعلنته كاتالونيا مع وقف التنفيذ هو “خداع″ سيؤدي الى “مواجهات” اقتصادية واجتماعية.

وقال لإذاعة اوروبا-1 الفرنسية “لقد فهمت الامر على انه خداع، بصراحة انه تحايل لكي يقولوا الشيء ونقيضه”.

واضاف “يقول انه يقبل التفويض بالحق في الاستقلال بعد نتيجة الاستفتاء المزعوم (1 تشرين الاول/اكتوبر) ثم يطلب من البرلمان تعليق مفاعيل هذا الاعلان” معتبراً ان “هذه الطريقة في معاملة المجلس مثيرة للصدمة”.

وكان رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون وقع مساء الثلاثاء، اعلان الاستقلال لكنه علقه على الفور افساحا في المجال امام الحوار مع مدريد، ما اثار بلبلة حول تطورات الوضع.

وقال في خطاب القاه امام برلمان كاتالونيا وكان موضع ترقب شديد في اسبانيا والعالم “انا اقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة” بعد استفتاء الاول من تشرين الاول/اكتوبر الذي حظرته مدريد واعتبره القضاء الاتحادي غير دستوري.

وكان قادة سياسيون في كاتالونيا واسبانيا وأوروبا حضوا بوتشيمون على التراجع والتخفيف من وطأة أكبر اضطراب تعيشه البلاد منذ تحولها إلى الديموقراطية في سبعينات القرن الماضي.