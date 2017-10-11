فنان من أصول تركية ينال جائزة “موسيقار العام” في السويد

(الأناضول): حصل فنان الجاز السويدي من أصول تركية، روبرت سنان محمد إيكيز، على جائزة “موسيقار العام” في السويد.

وحصد إيكيز أكبر عدد من أصوات السويديين، في المسابقة التي نظمتها الإذاعة الرسمية.

وعقب حفل توزيع الجوائز، قال إيكيز (38 عاما) للأناضول: “أنا فخور وسعيد للغاية لحصولي على المرتبة الأولى بين فناني دولة مثل السويد، لها مكانة كبيرة في صناعة الموسيقى”.

وأشار إلى مشاركته في حفلات بـ50 دولة حول العالم، لافتا إلى أنه مهتم بالموسيقى منذ الثالثة من عمره.