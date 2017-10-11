وزير الخارجية الفلسطيني يدعو أوروبا للإعتراف بدولة فلسطين

“القدس العربي” – وكالات: دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي الأربعاء، أوروبا إلى الإعتراف بدولة فلسطين.

وقال المالكي ، في بيان لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودار في مدينة رام الله، إن أوروبا “ترى جيداً من الذي يعرقل مسيرة السلام وتحقيقه” في إشارة إلى إسرائيل.

وشدد المالكي على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية هو “إعلان حرب على حل الدولتين والجهود الدولية والامريكية الهادفة لإحياء عملية السلام”.

وأضاف أن “أخطر ما يعترض عملية السلام مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص لتهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.

واعتبر أن “كل ما ترمي إليه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يصب في حسابات شركائها في الائتلاف الاستيطاني الاستعماري، ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة”.

وأكد المالكي على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 “بهدف إنهاء أطول صراع واحتلال وظلم عرفه التاريخ الإنساني في العصر الحديث”.

وقال: “سئمنا بيانات الإدانة الدولية، فهناك لائحة طويلة من بيانات التنديد والإدانة ولا نريد أن نزيد في طول هذه اللائحة، وأصبح لدى إسرائيل مناعة ضد هذه البيانات والتنديدات، والبديل هو وضع حد لهذه الغطرسة والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون”.

وحث المالكي بهذا الصدد على إلغاء اجتماع اللجنة العليا الأوروبية الإسرائيلية “لما تشكله من مكافأة لإسرائيل على ممارساتها وسياساتها القاتلة للسلام”.

ونقل البيان عن الوزيرة السويدية إشارتها إلى جهود الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام قدماً، وضرورة أن يأخذ الاتحاد الأوروبي دوره في إحياء عملية السلام والضغط على إسرائيل لوقف استيطانها في الأرض الفلسطينية المحتلة.