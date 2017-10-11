الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعاً فلسطينياً قرب الحدود مع غزة

“القدس العربي” – وكالات: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، برج مراقبة يتبع لإحدى الفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، لمراسل “الأناضول”: إن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الشريط الحدودي، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، استهدفت بقذيفتين، برجاً يستخدمه مسلحون فلسطينيون للرصد والمراقبة”.

وأوضح المصدر أن القصف تسبب بإحداث أضرار في البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وجاء القصف، بعد فترة وجيزة من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، عن رصد “إطلاق نار على الجدار الأمني مصدره قطاع غزة، خلال دورية اعتيادية للجيش هناك”.

ولم يصدر أي تعقيب فلسطيني حول ما ذكره الناطق الإسرائيلي.