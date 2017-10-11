محكمة عراقية تصدر أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية المنظمة للاستفتاء في كردستان

“القدس العربي” – وكالات: أصدرت محكمة عراقية الاربعاء، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الإستفتاء في اقليم كردستان حول الإستقلال في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس، “أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس واأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الإستفتاء في اقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني”.