محكمة عراقية تصدر أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية المنظمة للاستفتاء في كردستان
Oct 11, 2017
“القدس العربي” – وكالات: أصدرت محكمة عراقية الاربعاء، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الإستفتاء في اقليم كردستان حول الإستقلال في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس، “أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس واأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الإستفتاء في اقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني”.
اولاًً: ماشاءالله على القضاء العراقى
يحكم ويقرر حسب اهواء الجماعه
هكذا احكام مصيرها كما يقول
المثل العراقي(بوله بالشط)
ثانياً: لا والله لا مستقبل لبلد مثل العراق
يكون حال قضاءه كحال باعة الارصفه
وقضاته اصبحوا اصحاب بسطات
وعربانجيه علوة جميله للمخضر