المعلم: الأكراد ينافسون قوات النظام السوري للسيطرة على مناطق النفط

“القدس العربي” – وكالات: قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأربعاء، إن أكراد سوريا ينافسون قوات النظام السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط.

وأضاف قائلاً لنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن الأكراد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقاً بانتهاك سيادتها.

وأشار إلى أن “الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأمريكي، لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد.”