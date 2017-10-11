زوجة المنتج السينمائي هارفي واينستين تقرر الانفصال عنه

لوس انجليس – (د ب أ): قالت زوجة المنتج السينمائي هارفي واينستين إنها قررت الانفصال عنه في ظل الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، مما أسفر عن إقالته من شركته.

وقالت جورجينا تشابمان ، التي تعمل كمصممة أزياء لدار أزياء ماركيزا في بيان لمجلة بيبول الأمريكية إنها “مفطورة القلب”.

وجاء في بيان تشابمان، والتي لديها طفلان من واينستين ” قلبي ينفطر لكل النساء اللاتي تحملن ألما شديدا بسبب هذه الأعمال التي لا تنسى. لقد اخترت أن أنفصل عن زوجي”.

ويشار إلى أنه بعدما كشفت صحفية نيويورك تايمز اتهامات واينستين بالتحرش العام الماضي، قال المنتج السينمائي لوسائل الإعلان الأمريكية أن تشابمان تقف بجانبه.

وأضاف لصحيفة نيويورك بوست أن شابمان تساعده في أن يصبح ” إنسانا أفضل “، و أن ” يعتذر عن سلوكه السيئ، وأن يقول أنا آسف وهو يعنيها”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ثمان سيدات اتهمن واينستين بالتحرش الجنسي بهن.

ومن بين الممثلات اللاتي تحدثن عن سلوك واينستين غير الملائم انجلينا جولي وجوينيث بالترو وآشلي جاد.