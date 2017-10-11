اعتقال أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن

“القدس العربي” – (وكالات): قال حزب الإصلاح الإسلامي اليمني اليوم الأربعاء إن قوات الأمن في مدينة عدن الجنوبية اعتقلت عشرة أعضاء في الحزب الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا.

وتسيطر على عدن قوات محلية تدعمها الإمارات وهي عضو مهم في التحالف الذي تقوده السعودية وتدخل في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لإرساء حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقد تثير الاعتقالات التوتر داخل التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح سيطرت على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء مما دفع هادي للخروج من البلاد.

وقال حزب الإصلاح إن قوات الأمن داهمت منزل محمد عبد الملك الرجل الثاني في الحزب بعدن واعتقلته إلى جانب عضو في مجلس الشورى بالحزب وقائد محلي.

وأضاف الحزب في بيان أن قوات الأمن أغلقت مكتب الحزب في حي القلوعة بعدن.

وأكد مصدر أمني في عدن اعتقال أربعة أشخاص وقال إن التحرك مرتبط باغتيال إمام سلفي في عدن أمس الثلاثاء بقنبلة زرعت في سيارته.

ورغم انتماء السلفيين وحزب الإصلاح للمعسكر الإسلامي فإنهما على خلاف لأن بعض السلفيين يدعمون انفصال جنوب اليمن بينما يريد الإصلاح أن يظل اليمن موحدا.

ولم يتضح إن كانت وُجهت اتهامات رسمية لأعضاء حزب الإصلاح المعتقلين.

وجاء في البيان أن الحزب “يوجه البلاغ إلى الرأي العام وإلى الحكومة وقيادة التحالف ويطالبهم بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن الأخ محمد عبد الملك وزملائه ووقف هذه الممارسات التعسفية”.

وحزب الإصلاح حليف مهم لهادي والتحالف بقيادة السعودية إذ نشر آلاف المقاتلين في ساحات القتال ضد الحوثيين.

لكن الحزب الذي ينظر له على أنه مرتبط بالإخوان المسلمين تعرض لضغوط منذ اندلاع الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية وبينها الإمارات والسعودية في يونيو حزيران بسبب اتهامات للدوحة بدعم إسلاميين متشددين. وتنفي قطر هذه المزاعم.

ومنذ تدخل التحالف في اليمن حاول الإصلاح أن ينأى بنفسه عن الإخوان المسلمين في مسعى لتهدئة مخاوف حكام الخليج من أيديولوجيته.

وتنفي جماعة الإخوان اتهامات الحكومات العربية المحافظة بالإرهاب وتقول إنها تسعى للتغيير بالوسائل السلمية فحسب.