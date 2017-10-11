أكبر مصارف قطر يعلن عن زيادة في أرباحه رغم الأزمة الخليجية

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الإمارة وأحد اهم المؤسسات المالية الخليجية، ارتفاع ارباحه في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2016، رغم الازمة الخليجية والعقوبات المفروضة على قطر.

وقال المصرف الذي يعتبر أحد أهم المصارف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأربعاء أن أرباحه الصافية في الربع الثالث من عام 2017 ارتفعت ب5,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ نحو 980 مليون دولار.

وازداد مجموع ارباح المصرف في الاشهر التسعة الاولى من العالم الحالي بنسبة 6 في المئة.

وياتي التقرير عن تحقيق ارباح مع دخول الازمة الخليجية شهرها الخامس.

ففي الخامس من يونيو/ حزيران عام 2017، قطعت المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بعد اتهامها ب”تمويل الارهاب”، وأيضا التقرب من طهران، الخصم اللدود للرياض في المنطقة.

واتخذت الدول الأربع اجراءات عقابية بحق قطر من بينها إغلاق المنفذ البري الوحيد مع السعودية، ومنع طائرات شركات الطيران القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية، في حصار للدوحة غير مسبوق.

وتؤكد قطر منذ اندلاع الازمة على انها قادرة على مواجهة العقوبات التجارية والاقتصادية، كما أن مصرف قطر الوطني اكد أن أصوله بلغت 216 مليار دولار في 30 اسبتمبر/أيلول الماضي بزيادة عن العام الماضي حين بلغت 194 مليار دولار في الفترة ذاتها.