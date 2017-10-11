نوال الزغبي تغني لـ “برج الحمل”

لندن – “القدس العربي”:

في مفاجأة لجمهورها، أعلنتالفنانة اللبنانية نوال الزغبي تصوير أغنية بعنوان “برج الحمل”، بإدارة المخرج بسام الترك وهي أغنية خليجية.

وسيتمّ إطلاق الأغنية قريبا وتمّ تصويرها في لبنان. وطرح هذا الإعلان حاليا تساؤلات كثيرة عن سبب غناء نوال الزغبي لبرج الحمل بعد أن غنى عمرو دياب لبرج الحوت.

وكانت نوال الزغبي قد حددت النصف الأول من العام المقبل 2018 لطرح ألبومها الجديد الذي سيصدر عن شركتها الخاصة “NZ” الذي سيضم أغنيات جديدة و”سنغل” قدمتها سابقا من بينها “الناس العزاز″ التي فازت عنها بجائزتيّ أفضل أغنية وأفضل “تيتر” لمسلسل رمضاني في مهرجان الفضائيات العربية 2017، وأغنية “توّلع″.