عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ 56 مع دينا الشربيني

لندن – “القدس العربي”:

بعد “الشكوك” الواضحة حول العلاقة القائمة بين المغني المصري عمرو دياب ودينا الشربيني، تبدو الأمور تتجه أكثر إلى العلنية، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الشربيني، وهي ترقص خلف دياب في مفاجأة عيد ميلاده.

وتناقل الفيديو رواد مواقع التواصل خصوصا على “فيس بوك”، حيث أكد هؤلاء أن العلاقة “بقت وضاحة. مش عيب تقول يا عمرو”، على ما كتب أحمد على حسابه الشخصي، فيما قالت شيماء: “بقا؛ يحتفلان بعيد ميلاده معا. خلاص العرس أيمتى؟”.

وتناقل الرواد معلومات حول إعداد الشربيني مفاجأة لدياب في عيد ميلاده بالتعاون مع صديقه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويظهر في المقطع وهي تحضر مع دياب إلى داخل القاعة، وترقص على نغمات أغنيته الجديدة “الفرحة الليلة”، وسط دهشة دياب وتصفيق الحاضرين.